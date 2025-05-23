Muğla\'da 3. Engelsiz Uçurtma Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Engelliler Haftası kapsamında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "Engelsiz Uçurtma Şenliği", Akyaka'da yoğun katılım ile gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, engelsiz bir yaşamı sadece bir hedef değil, bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sosyal hizmet anlayışımızın merkezine kapsayıcılığı ve eşitliği koyuyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Engelliler Haftası kapsamında Ula Akyaka'da gerçekleştirdiği 3. Engelsiz Uçurtma Şenliği engelli bireyler ve ailelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Akyaka sahilinde gerçekleştirilen şenlikte, engelli bireyler uçurtmalarını gökyüzüne bırakmanın heyecanını yaşadı. Etkinliğe, Menteşe, Milas, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Datça, Yatağan ve Ortaca ilçelerinde bulunan Kısa Mola Merkezi üyeleri katıldı ve yaklaşık 400 engelli birey ve aileleri yer aldı. Şenlikte çeşitli atölye çalışmaları, yüz boyama etkinlikleri, müzikli gösterileri ve tekne turu düzenlendi. Akyaka Azmak Taşıyıcılar Kooperatifi de etkinlikte tüm engelli bireyler ve ailelerine Azmak turu yaptırdı. Etkinliklerde, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Kısa Mola Merkezi hizmetinden yararlanan çocuklardan oluşan Engelsiz İzciler Bando Takımı'nın sunduğu gösteri büyük beğeni topladı.

"Engelsiz bir Muğla için el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, engelsiz bir yaşamı sadece bir hedef değil, bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sosyal hizmet anlayışımızın merkezine kapsayıcılığı ve eşitliği koyuyoruz. Kısa Mola Merkezleri'mizle engelli bireylerimize ve ailelerine destek olmayı sürdürüyoruz. Bu şenlik, sadece bir etkinlik değil, birlikte üretmenin, gülmenin, umut etmenin bir simgesidir. Engelsiz bir Muğla için el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Çocuklarımız burada atölye çalışmaları yaptı"

Muğla Tip-1 Diyabet Derneği Başkanı Neşe Şahin de "Çok güzel bir organizasyon oldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyorum. Tip-1 Diyabetli çocuklarımızın her zaman yanında oluyor. Çocuklarımız burada atölye çalışmaları yaptı, çiçek dikti ve uçurtma uçurdular" diye konuştu.

"Bodrum'dan 10 kişi ile katıldık"

Bodrum İşitme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gülsem Talay ise "Engelsiz Uçurtma Şenliğine Bodrum'dan 10 kişi ile katıldık. Büyükşehir Belediyemiz engelli bireylerin her konuda yanında oluyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a engelli bireylerin her zaman yanından olduğu için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Bireylerimiz büyük bir sabırsızlıkla bu günü beklediler"

Muğla Engeller Deneği Başkanı Emine Çakıroğlu, "Bu sene şenliğin üçüncüsü düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Özel bireylerimiz büyük bir sabırsızlıkla bu günü beklediler. Özel bireylerimizin hem ilçelerden gelen çocuklar hem de kendi arkadaşlarıyla sosyalleşmeleri adına çok güzel bir etkinlik oldu" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Zeliha Balık, şunları söyledi:

"Akyaka Plajı'nda Engelsiz Uçurtma Şenliğimizin üçüncüsünü düzenledik. 8 Kısa Mola Merkezi'mizden yararlanan engeliler ve aileleri ile bir araya geldik. Şenliğimize yaklaşık 400 katılımcı geldi. Birlikte uçurtma uçurduk. Çiçek dikimi, linol baskı, taş boyama, maske yapımı gibi çeşitli atölyelerimiz var. Aynı zamanda DJ eşliğinde keyifli vakit geçirdiler. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ahmet Aras'ın Engelsiz bir Muğla hedefi doğrultusunda bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz."

"Burada düzenlenen organizasyonu çok beğendik"

Şenliğe katılan özel bireyler ve aileleri ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Sibel Türk: "Her sene bu şenliğe kardeşim ile katılıyoruz. Burada olduğu zaman çok mutlu oluyor. Engellerimizi bu şekilde unutuyoruz. Bu tür etkinlikler bize çok iyi geliyor. Kardeşimin sosyalleşmesi açısından bu tür etkinlikler bizim için çok kıymetli."

- Hümeyra Taşçı: "Oğlum için Ankara'dan Fethiye'ye taşındım. Bu yıl Kısa Mola Merkezi ile tanıştım. Burada düzenlenen organizasyonu çok beğendik. Muğla özel bireyler konusunda çok duyarlı bir il. Oğlum bugün burada çeşitli etkinliklere katıldı ve çok mutlu oldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a duyarlılığı için çok teşekkür ederim."