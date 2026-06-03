Muğla'da Aşk ve Sevgi Karikatürlerle Anlatıldı - Son Dakika
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Muğla'da Aşk ve Sevgi Karikatürlerle Anlatıldı

03.06.2026 10:30  Güncelleme: 11:44
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Aşk/Sevgi' temasıyla düzenlediği 6. Uluslararası Karikatür Yarışması'nda 47 ülkeden 344 karikatüristin 997 eseri değerlendirildi. 18 yaş üstü kategoride birinciliği Çin'den Liu Qiang kazanırken, genç yetenekler de ödüllendirildi.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin "Aşk/Sevgi" teması ile düzenlediği 6. Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması, "Aşk/Sevgi (Love)" temasıyla gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi gören yarışmaya 47 ülkeden 344 karikatürist toplam 997 eserle katıldı.

SEÇİCİ KURULDA ÖNEMLİ İSİMLER

Yarışmanın seçici kurul toplantısı 30 Mayıs 2026 tarihinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. 18 Yaş Üstü Kategori, Mansiyonlar ve Behiç Ak Özel Ödülü değerlendirmelerinde Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk, Sarkis Paçacı, Aşkın Ayrancıoğlu, Savaş Ünlü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Şeref Demirtaş görev aldı. 18 Yaş Altı Kategorisi'nde ise jüri üyeliğini Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Şevket Yalaz, Abdülkadir Uslu, Mehmet Selçuk, Sarkis Paçacı, Savaş Ünlü ve Şeref Demirtaş üstlendi.

18 YAŞ ÜSTÜ KATEGORİSİNDE BİRİNCİLİK ÇİN'E

Jüri değerlendirmeleri sonucunda 18 Yaş Üstü Kategorisi'nde birincilik ödülünü Çin'den yarışmaya katılan Liu Qiang kazandı. İkincilik ödülüne Türkiye'den Oğuz Demir, üçüncülük ödülüne ise Türkiye'den Faruk Soyarat layık görüldü. Mansiyon ödüllerini ise Ahmet Aykanat, Ozan Soydan ve Rusya'dan Alexander Yakovlev aldı.

GENÇ YETENEKLER DE ÖDÜLLENDİRİLDİ

18 Yaş Altı Kategorisi'nde birincilik ödülünü Zeynep Duru Göçmen kazanırken, Yusuf Bürümlüoğlu ikinci oldu. Yarışmanın özel ödülü olan Behiç Ak Özel Ödülü ise Muğla'dan Tuna Ceylan'a verildi.

47 ÜLKEDEN KATILIM

Uluslararası Karikatür Yarışması'na Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Amerika, Arjantin, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Endonezya, Estonya, Fas, Fransa, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İspanya, İtalya, Kazakistan, Kolombiya, Küba, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Meksika, Mısır, Myanmar, Özbekistan, Peru, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Suriye, Tayland, Ukrayna ve Uruguay'ın da aralarında bulunduğu 47 ülkeden sanatçılar katıldı.

MUĞLA'YI LÜLTÜR VE SANAT BAŞKENTİ YAPMA HEDEFİ

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sanatın toplumları bir araya getiren en güçlü evrensel dillerden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu yıl 'Aşk ve Sevgi' temasıyla düzenlediğimiz 6. Uluslararası Karikatür Yarışmamıza dünyanın 47 farklı ülkesinden sanatçıların katılması bizleri son derece mutlu etti. Karikatür, düşündüren, sorgulatan ve insanları ortak değerlerde buluşturan önemli bir sanat dalıdır. Yarışmamız aracılığıyla sevgi ve hoşgörü gibi evrensel değerleri sanatın gücüyle yeniden hatırlatmayı amaçladık. Muğla'yı kültür ve sanatın başkentlerinden biri haline getirme hedefimiz doğrultusunda ulusal ve uluslararası etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz. Yarışmamıza katılan tüm sanatçılarımıza, değerli jüri üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ödül alan sanatçılarımızı gönülden kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Aşk ve Sevgi Karikatürlerle Anlatıldı - Son Dakika

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