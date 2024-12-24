Muğla'da Çimento Fabrikası Tartışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Çimento Fabrikası Tartışmaları Devam Ediyor

Muğla\'da Çimento Fabrikası Tartışmaları Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Deştin'e yapılması planlanan çimento fabrikasıyla ilgili geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Başkan Ahmet Aras, projenin çevresel etkileri hakkında endişelerini dile getirerek ÇED sürecinin sonlandırılmasını talep etti.

24.12.2024 12:13  Güncelleme: 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Deştin'e yapılmak istenen çimento fabrikası için geniş katılımlı ortak bir toplantı düzenledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras "Proje kapsamındaki 6 adet kalker ve kil ruhsat sahası, 3 kapalı ormanlık alanda kalmaktadır. Böylesi bir alanda ve yerleşim yerlerinin ve su kaynaklarının yakınında çimento fabrikası kurulması mümkün değildir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başta yörede yaşayan köylülerimiz olmak üzere kamuoyunun beklentilerine yanıt vererek ÇED sürecini sonlandırmasını talep ediyorum" dedi.

Kamuoyunu uzun süredir meşgul eden Deştin'e yapılmak istenen çimento fabrikası ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nden gelen taleple geniş katılımlı ortak bir toplantı düzenledi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla Baro Başkanı Levent Akgün, Menteşe Kent Konseyi Başkanı Egemen Balaban, TMMOB İKK Başkanı Coşkun Çatalkaya katıldı.

Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi Deştin Köyü'ne yapılmak istenen çimento fabrikası ile ilgili kurum, STK ve ilgililerle aynı toplantıda bir araya gelen Başkan Aras, yerel seçimlerden önce de üzerinde durdukları Muğla için çok önemli konularda tüm paydaşlarla ortak akılla şeffaf ve katılımcı bir yaklaşımla birlikte karar alınması gerektiğini vurguladı.

Büyükşehir'den 428 Hektar alanı ilgilendiren maden işletme ruhsatına dava

Büyükşehir Belediye Başkanlığı önergesi ile Deştin çimento fabrikası konusu ihtisas komisyonlarına havale edildi. Mahkeme kararlarıyla birlikte konu değerlendirilerek 12 Aralık 2024 tarihli Meclis kararıyla mevcutta devam eden hukuki süreçlerin takibine yönelik, karar alındı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi toplam 428,17 hektar maden sahasına verilen kalker ve kil ocağı maden işletme ruhsatlarının iptaline yönelik dava açtı.

"Bakanlıktan ÇED sürecini sonlandırmasını talep ediyorum"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Deştin ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi;

"Deştin'de kesinleşmiş yargı kararlarına rağmen Entegre Çimento Fabrikası projesi için ÇED süreci işletiliyor. Proje hakkında yöre yurttaşları, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ, Menteşe Belediyesi ve Yatağan Belediyesi tarafından Ankara'da gerçekleştirilen İDK toplantısında bilimsel-teknik ve hukuksal itirazlar ortaya konulmuştur. Ayrıca pek çok kamu kurumu tarafından ÇED süreci ve proje hakkında endişeler dile getirilmiştir.

Proje kapsamındaki 6 adet kalker ve kil ruhsat sahası, 3 kapalı ormanlık alanda kalmaktadır. Bu konu hem mahkeme kararları hem de Orman Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilmiştir. Orman mevzuatına göre meşcere tipi kapalılığı 3 olan ormanlık alanlarda madencilik yapılması mümkün değildir. Nitekim Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından maden ruhsatlarının iptali istemiyle Muğla 3. İdare Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Ormanlık alanlar yanında proje sahasının zeytinlik alanları ve tarım alanlarını içine aldığı resmi tutanaklarla sabittir. Böylesi bir alanda ve yerleşim yerlerinin ve su kaynaklarının yakınında çimento fabrikası kurulması mümkün değildir.

Bu gerçekler karşısında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başta yörede yaşayan köylülerimiz olmak üzere kamuoyunun beklentilerine yanıt vererek ÇED sürecini sonlandırmasını talep ediyorum."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Ahmet Aras, Politika, Güncel, Çevre, Hukuk, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Çimento Fabrikası Tartışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:23 Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti’ye geçmek için partisinden istifa etti Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye geçmek için partisinden istifa etti
11:47 Mehmet Şimşek: Türkiye’de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var Mehmet Şimşek: Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var
10:53 Türkiye’den Suriye’ye dönüşlerde büyük artış Türkiye'den Suriye'ye dönüşlerde büyük artış
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
16:44 Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:39 Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı
16:12 Yunus Akgün, piyasa değerini 30’a katladı Yunus Akgün, piyasa değerini 30'a katladı
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
16:10 Almanya’da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş Almanya'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş
16:06 Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 12:41:33. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Çimento Fabrikası Tartışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.