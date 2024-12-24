Muğla\'da Çimento Fabrikası Tartışmaları Devam Ediyor

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Deştin'e yapılmak istenen çimento fabrikası için geniş katılımlı ortak bir toplantı düzenledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras "Proje kapsamındaki 6 adet kalker ve kil ruhsat sahası, 3 kapalı ormanlık alanda kalmaktadır. Böylesi bir alanda ve yerleşim yerlerinin ve su kaynaklarının yakınında çimento fabrikası kurulması mümkün değildir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başta yörede yaşayan köylülerimiz olmak üzere kamuoyunun beklentilerine yanıt vererek ÇED sürecini sonlandırmasını talep ediyorum" dedi.

Kamuoyunu uzun süredir meşgul eden Deştin'e yapılmak istenen çimento fabrikası ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nden gelen taleple geniş katılımlı ortak bir toplantı düzenledi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla Baro Başkanı Levent Akgün, Menteşe Kent Konseyi Başkanı Egemen Balaban, TMMOB İKK Başkanı Coşkun Çatalkaya katıldı.

Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi Deştin Köyü'ne yapılmak istenen çimento fabrikası ile ilgili kurum, STK ve ilgililerle aynı toplantıda bir araya gelen Başkan Aras, yerel seçimlerden önce de üzerinde durdukları Muğla için çok önemli konularda tüm paydaşlarla ortak akılla şeffaf ve katılımcı bir yaklaşımla birlikte karar alınması gerektiğini vurguladı.

Büyükşehir'den 428 Hektar alanı ilgilendiren maden işletme ruhsatına dava

Büyükşehir Belediye Başkanlığı önergesi ile Deştin çimento fabrikası konusu ihtisas komisyonlarına havale edildi. Mahkeme kararlarıyla birlikte konu değerlendirilerek 12 Aralık 2024 tarihli Meclis kararıyla mevcutta devam eden hukuki süreçlerin takibine yönelik, karar alındı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi toplam 428,17 hektar maden sahasına verilen kalker ve kil ocağı maden işletme ruhsatlarının iptaline yönelik dava açtı.

"Bakanlıktan ÇED sürecini sonlandırmasını talep ediyorum"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Deştin ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi;

"Deştin'de kesinleşmiş yargı kararlarına rağmen Entegre Çimento Fabrikası projesi için ÇED süreci işletiliyor. Proje hakkında yöre yurttaşları, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ, Menteşe Belediyesi ve Yatağan Belediyesi tarafından Ankara'da gerçekleştirilen İDK toplantısında bilimsel-teknik ve hukuksal itirazlar ortaya konulmuştur. Ayrıca pek çok kamu kurumu tarafından ÇED süreci ve proje hakkında endişeler dile getirilmiştir.

Proje kapsamındaki 6 adet kalker ve kil ruhsat sahası, 3 kapalı ormanlık alanda kalmaktadır. Bu konu hem mahkeme kararları hem de Orman Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilmiştir. Orman mevzuatına göre meşcere tipi kapalılığı 3 olan ormanlık alanlarda madencilik yapılması mümkün değildir. Nitekim Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından maden ruhsatlarının iptali istemiyle Muğla 3. İdare Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Ormanlık alanlar yanında proje sahasının zeytinlik alanları ve tarım alanlarını içine aldığı resmi tutanaklarla sabittir. Böylesi bir alanda ve yerleşim yerlerinin ve su kaynaklarının yakınında çimento fabrikası kurulması mümkün değildir.

Bu gerçekler karşısında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başta yörede yaşayan köylülerimiz olmak üzere kamuoyunun beklentilerine yanıt vererek ÇED sürecini sonlandırmasını talep ediyorum."