Muğla'da Ramazan Bayramı Tatilcileri İlçelerde Yoğunluk Oluşturdu - Son Dakika
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Muğla'da Ramazan Bayramı Tatilcileri İlçelerde Yoğunluk Oluşturdu

Muğla\'da Ramazan Bayramı Tatilcileri İlçelerde Yoğunluk Oluşturdu

Muğla'da Ramazan Bayramı tatilini geçirmek isteyen tatilcilerin çoğu araçlarıyla yola koyuldu. İstanbul, Ankara ve yakın kentlerden gelenler ilçe girişlerinde yoğunluk oluşturdu. Polis ve jandarma ekipleri denetimlerini arttırarak güvenliği sağlıyor. Kaymakam Mustafa Çit, bayram boyunca denetimlerin yoğun şekilde devam edeceğini belirtti. İlçede toplam 75 araç ve 527 personelle bayramda görev yapılacak.

09.04.2024 15:53  Güncelleme: 15:56
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Muğla'da Ramazan Bayramı dolayısıyla turistik ilçelerin güzergahlarında trafik yoğunluğu başladı, polis ve jandarma ekipleri denetimlerini arttırdı.

Ramazan Bayramı tatilini Bodrum, Akyaka, Marmaris, Fethiye gibi Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinde geçirmek isteyen tatilcilerin çoğu araçlarıyla yola koyuldu.

İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra yakın kentler İzmir, Denizli ve Aydın'dan gelenler, kara yolları ile ilçe girişlerinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Bodrum'da Kaymakam Mustafa Çit'in de katıldığı jandarma kontrollerinde, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmede bulunularak broşür dağıtıldı.

Kaymakam Çit, gazetecilere, bayram boyunca denetimlerin yoğun şekilde devam edeceğini belirtti.

Bayramda ilçede görev yapacak ekip sayısından da bahseden Çit, şunları söyledi:

"Polis 17 ekipte 9 bölgede yaya devriyesi, 197 personelle ilçe merkezinde güvenliği sağlıyor. Jandarma 22 araç, 1 bomba arama, 1 uyuşturucu arama köpeğiyle ve 100 personelle bu tedbiri sağlıyor. Sahil Güvenlik 9 bot, 2 mobil radar, 1 dalış timiyle 90 personelle bizlere bu konuda yardımcı oluyor. Büyükşehir ve ilçe belediye olmak üzere 20 araç ile 140 zabıta personeliyle bizlere yardımcı oluyor. İlçede toplam 75 araç ve 527 personelle bayramda görev yapılacak. Önemli olan huzur ve güvenliktir. Açık olan otellerimizdeki doluluk oranının yüzde 75-80 civarında olduğunu tahmin ediyoruz."

Denetim noktasındaki Mobil Göç Noktası aracıyla ilgili de konuşan Çit, "İçişleri Bakanlığımız Bodrum ve Fethiye'ye Mobil Göç aracı gönderdi. Süresi geçen göçmenlerin analizlerini yapıyor. Bu aracımızla onların tahkikatını yapıyoruz." dedi.

Denetimlerde durdurulan bazı yolcu otobüsleri ve araçlarda jandarmanın dedektör köpekleriyle arama yapıldı.

Denetime Kaymakam Çit'in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak ve Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek de katıldı.

Öte yandan Bodrum'a son 48 saatte 30 bine yakın aracın girdiği öğrenildi.

Muğla'da da trafik ekipleri Muğla-Aydın kara yolu uygulama noktası ile Muğla-Denizli kara yolu uygulama noktasında araçları durdurarak sürücülere emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu, broşür dağıttı.

Jandarma ekipleri de Muğla- Köyceğiz kara yolu ile Muğla-Marmaris kara yolu Çetibeli mevkisindeki uygulama noktalarında denetim yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Ramazan Bayramı Tatilcileri İlçelerde Yoğunluk Oluşturdu - Son Dakika

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