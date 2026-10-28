Muğla\'da sağanakta 112\'ye 94 ihbar geldi, Dalaman\'da 5 kişi ve 33 hayvan kurtarıldı

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Muğla Valiliği'nin sanal medya hesabından kentte etkili sağanağa ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimiz koordinasyonunda Kaymakamlıklarımız ve tüm kurumlarımız teyakkuz halinde sahada çalışmalarına devam etmektedir. Saat 16.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezimize toplam 94 ihbar gelmiştir. Ekiplerimiz gelen tüm bildirimlere anında müdahale etmektedir. Sahada vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için; Kaymakamlıklarımız, AFAD, İtfaiyemiz, MUSKİ, DSİ, Karayolları, Emniyet, Jandarma, Tarım ve Orman, Sağlık, ADM Elektrik birimlerimiz ile sivil toplum kuruluşlarımız başta olmak üzere 250'yi aşkın personelimiz, 100'den fazla araç, iş makinesi ve botumuzla kesintisiz görev yapmaktayız. Ekiplerimizin özverili müdahaleleriyle; Dalaman Kargınkürü'nde mahsur kalan 5 vatandaşımız ve 33 hayvanımız güvenli alana alınmış, Darıyeri Mahallesi'nde evine kaya düşen 4 vatandaşımız hızla tahliye edilmiştir. Ayrıca Bodrum Bitez'de mahsur kalan gebe bir vatandaşımız ekiplerimizce sağ salim kurtarılarak sağlık birimlerimize teslim edilmiştir. Dalaman Kapıkargın başta olmak üzere ihbar gelen tüm noktalarda arama-kurtarma, su tahliyesi, menfez açma ve Karayolları ekiplerimizin de desteğiyle yol temizliği ile heyelan müdahaleleri aralıksız sürdürülmektedir. Sahada canla başla çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz. Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Yağışların seyrine karşı teyakkuz halimizi sürdürürken, kıymetli hemşerilerimizin taşkın riski taşıyan dere yatakları ile heyelan ve kaya düşmesi tehlikesi bulunan güzergahlardan uzak durmalarını, yetkili kurumlarımızın resmi bildirimlerini hassasiyetle takip etmelerini önemle rica ediyoruz."

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),