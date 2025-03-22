Muğla'da Uluslararası Dünya Su Günü Çalıştayı Düzenlendi

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması, su kalitesi ve atıksu hizmetleri gibi konuların bilimsel temelde ele alınması için "Uluslararası Dünya Su Günü" çalıştayı düzenledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MUSKİ Genel Müdürlüğü, tüm dünyada gittikçe azalan su kaynaklarının korunması için yeni yatırımlara şekil verilmesi ve sürdürülebilir bir su ve atıksu politikası oluşturulması; teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi için Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde Uluslararası Dünya Su Günü çalıştayı yaptı.

Alanında uzman isimlerinde katılımıyla iki gün süren çalıştaya, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, gazeteci Cem Seymen ve STK temsilcileri katıldı.

Gazeteci ve yazar Cem Seymen, çalıştayda şunları söyledi:

"Bu süreçte her birimize sorumluluk düşüyor"

"Tarım Türkiye'nin en kıymetli hazinesidir. Bir ülkenin gelişmesi için tarımla ilgili tüm problemleri halletmesi gerekir. Türkiye'de yağış rejimi değişti. Küresel iklim değişikliği Türkiye için çok önemli bir tartışma konusudur. En önce etkilenecek ülkelerden biriyiz. Çünkü su kaynaklarımız çok az. Bu kıt su kaynaklarımızın yüzde 74'ünü sadece tarımda kullanıyoruz. Bu kıt suyu vahşi sulamayla kaybediyoruz. Nüfusumuz hızla artıyor. Büyük bir su talebi var. Bu sefer tatlı su kaynaklarımız tehlike altında. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras suyun ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu farkında ve çözüm yolu aramak için deniz suyunu içme suyuna çevirme projesine çalışıyor. Bu olursa başkanımız tarihe geçer. Bu süreçte her birimize sorumluluk düşüyor."

"İklim krizinin etkileri artık her geçen gün daha fazla hissediliyor"

Dünya Su Günü'nün sadece farkındalık yaratmak değil, aynı zamanda su yönetiminde somut adımlar atmak için bir fırsat olduğunu kaydeden Aras ise "Su kaynaklarımızın giderek azaldığı bir dönemde, bugün burada yapacağımız tartışmalar ve öneriler; kentimiz, ülkemiz ve dünya için büyük önem taşıyor. İklim krizinin etkileri artık her geçen gün daha fazla hissediliyor. Türkiye, iklim değişikliğinin en ağır sonuçlarını yaşayacak ülkeler arasında yer alıyor. Yağış rejimlerindeki değişimler, sıcaklık artışları ve uzun süren kurak dönemler su kaynaklarını ciddi şekilde tehdit ediyor" diye konuştu.

"Altyapı alanına çok ciddi bir bütçe ayırdık"

Şehirlerde hızla artan nüfusun, yanlış su yönetiminin ve altyapı eksikliklerinin, su kaynaklarının verimli kullanımını engellediğini dile getiren Aras, "Turizm kenti olduğumuz için kendi kapasitemizin çok üzerinde bir sayıya hizmet götürmek durumunda kalıyoruz. Her yıl 10 milyonun üzerinde misafir ağırlıyoruz. Elbette bu da altyapımız ve doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artıyor. Bunun için sadece mevcut kalıcı nüfusumuza değil, geçici nüfusumuza da hizmet verecek bir altyapıyı Muğla'mıza kazandırmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Şu an özellikle altyapı alanına çok ciddi bir bütçe ayırdık" ifadelerini kullandı.

Muğla'da suyun kayıp kaçaklar yüzünden kaybedildiğini vurgulayan Başkan Aras, şöyle tamamladı:

"Susuz peyzaj uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz"

"Altyapı ile ilişkili olarak maalesef suyumuzun önemli bir kısmı kayıp kaçaklar yüzünden ziyan oluyor. İl genelinde çok kapsamlı bir hat yenileme çalışmasını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Kayıp kaçaklar ile ilgili en çok sorun yaşadığımız yer Bodrum. Ana isale hatlarının değişimi için Bodrum'a yaklaşık 80 kilometre uzunluğunda boru tedariki yaptık. Sadece bu kayıp kaçaklar için kullanacağımız 62.5 milyonluk kredimiz maalesef cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanmıyor. Kendi bütçemizle bu sorunla mücadele etmeye çalışıyoruz. Şartlar ne olursa olsun bu sorunu çözeceğiz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, deniz suyunu içme suyuna dönüştüren tesislerin kurulması için çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca, kuraklığa dirençli kentler yaratmak amacıyla susuz peyzaj uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz."