Muğla\'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Orman Yangınları Söndürüldü

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MUĞLA'nın 3 ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 11 noktada çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangınlarda 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Milas, Kavaklıdere ile Yatağan ilçelerinde bugün sağanak etkili oldu. Yağış sırasında 3 ilçede 11 noktada, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangınlara havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangınlarda 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.