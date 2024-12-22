Muğla\'daki Helikopter Kazası Sonrası Siyasilerden Başsağlığı Mesajları

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(ANKARA) - Siyasi partilerin genel başkanları, Muğla'da hastaneye çarpan helikopterin düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajları yayımladı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan bir helikopter yakınındaki boş alana düştü. Kaza sonucu helikopterde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Siyasiler, helikopter kazası sonrası sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Muğla'da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşen ambulans helikopterde yaşamını yitiren 4 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden iki pilot, bir doktor ve bir sağlık çalışanımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait helikopterin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotlarımıza, doktorumuza ve sağlık personelimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyorum. Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait helikopterin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotlarımıza, doktorumuza ve sağlık personelimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyorum.