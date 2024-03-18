Muğla Merkezli Suç Örgütü Operasyonunda 6 Tutuklama

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 11 ay süren takip sonucu Marmaris'in Çamlı Mahallesi'nde vatandaşların arazilerini tehdit ve şantaj yöntemiyle üzerlerine geçirip üçüncü kişilere satan bir örgütün tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Muğla, Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, tabanca, 3 şarjör, 184 tabanca fişeği, samuray kılıcı, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanma ve öğütme aparatı, çok sayıda senet, satış sözleşmesi ve tapu evrakları, 23 cep telefonu, 5 hard disk, 9 bilgisayar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Y.S. isimli şahsın evinde yapılan aramada 450 adet sentetik ecza hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından sunulan ve Trakya Kalkınma Ajansının destek verdiği 'Akreditasyon ve Toplam Kalite Yönetimi' projesi tamamlandı. Proje kapsamında akademisyenlere eğitim verildi ve yükseköğretimde kalite ve akreditasyonun önemi üzerinde duruldu. Projenin kapanışında Dekan Prof. Dr. Sedat Üstündağ, emeği geçenlere ve destek sağlayanlara teşekkür etti.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda, çok miktarda uyuşturucu, silah ele geçirilirken, hapis cezasıyla aranan şahıslarda yakalandı. Polis tarafından 11-17 Mart tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, 1 kurusıkı tabanca ve 239 fişek ele geçirildi. 3 araca modifiyeden işlem yapıldı. 10 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda 9 araç, 3 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca 51.56 gram ve 89 tablet uyuşturucu ele geçirilirken 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada ise hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalanıp cezaevine götürüldü.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşiyle öğretim elemanlarıyla bir araya geldi. Söyleşide TÜBİTAK araştırma ve destek programları hakkında bilgiler paylaşıldı ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Mandal, üniversitelerle iletişim kanallarını güçlendirerek bilim insanlarına destek verdiklerini belirtti.
Karaman'ın Merkeze bağlı Başkışla köyünde Mustafa Karabacak'ın yaşadığı evde çıkan yangında Karabacak hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve Karabacak'ın cenazesi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 33 farklı noktada huzur ve güven uygulaması yaptı. Aranan 7 şüphelinin yakalandığı çalışmada, kurusıkı tabanca, 239 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Trafik denetiminde de 10 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı, 12 araç trafikten men edildi.
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 1'i kadın toplam 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, Edirne İl Göç İdaresine teslim edilerek ülkelerine geri gönderilecek.
Muğla ve ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Fethiye ilçesindeki Şehitler Anıtı önünde yapılan törende çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde de şehitleri anma programı düzenlendi. Bodrum ve Dalaman ilçelerinde de benzer törenler gerçekleştirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevre düzenlemesi projesini tamamladığı Konyaaltı Sahili'nde Boğaçayı Köprüsü ile liman arasındaki bölüm, yarın saat 15.00'te törenle hizmete açılıyor. Proje, 23 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere yaklaşık 74 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor.
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