Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Orman Yangınlarına Dair Sorular Sordu

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(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, son üç yılda Muğla'da yaklaşık 75 bin hektar ormanlık alanın yangınlarda zarar gördüğüne dikkat çekerek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya "Son 5 yılda ülkemizde en fazla yangın çıkan alanlar göz önüne alınarak bu yaz mevsiminde meydana gelecek olası yangınlara dair başta Muğla olmak üzere o bölgeler nezdinde farklı bir strateji belirlenmiş midir" diye sordu.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, artan sıcaklıklar ile birlikte olası orman yangınlarına dair hazırlıkları Meclis gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Uzun, şunları kaydetti:

"Son 3 yılda Muğla'da yaklaşık olarak 75 bin hektar ormanlık alan yangınlarda zarar görmüş ve birçok ilimizde yaşanan orman yangınlarında yüzbinlerce hektar ormanımız maalesef yok olmuştur. Ülkemizin doğasına, ekonomisine ve yaşam alanlarına büyük zarar veren orman yangınlarının azalması ve olası yangınlara zamanında müdahale edilerek bu yangınlarının tahribatının en aza indirilmesine dair yapılan ve yapılacak çalışmalar büyük önem arz etmektedir."

"Yangın riski yüksek bölgelerde acil önlemler alınmalı"

Uzun, konuya ilişkin şu önerilerde bulundu:

"Maalesef Muğlamız son yıllarda yaşanan yangın felaketleriyle adeta akciğerlerinin büyük bir bölümünü kaybetti. Kalan son nefes alanlarımız ise tehdit altında. Başta Muğla olmak üzere yangın riski yüksek bölgelerde acil önlemler alınmalı ve yeni bir stratejik plan ortaya koyulmalıdır. Artık bir hektar dahi ormanımızı kaybetmek istemiyoruz. Bakanlık önlemlerini artırmalı, her an yangın çıkacakmış gibi teyakkuz halinde olmalıdır. Başta ormanların yanmasını önlemeye dair çalışmalar yapmak üzere olası bir yangında anında müdahale edecek ekipmanlara sahip olmalı ve gerekli tüm önlemleri alarak tahribatı en aza indirmelidir.

Orman yangınlarına dair atılacak en önemli adımlardan biri yangının çıkmamasını sağlamaktır. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı'na da görev düşmektedir. ÇEDES Projesi her ne kadar 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' olarak lanse edilse de çevre konularına eğilmek yerine çocuklarımızın psikolojilerini bozmak pahasına iktidarın gerici politikalarına hizmet etmektedir. Çocuklarımızla bir proje yürütülecekse bu 'maket mezar hazırlatmak' değil çevreye duyarlı olmak adına neler yapılmalı projesi olmalıdır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklaşa bir çalışma yürüterek başta çevre konuları olmak üzere, orman yangınlarına dair bilinçlendirme ve 'Ormanları Koruma Projesi' çalışmaları olmalıdır."

"Son 5 yılda yanan ormanlık alanlarda yapılan yapılaşmaların durdurulmasına dair bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mı"

Uzun, Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

"Haziran ayı ile birlikte bazı bölgelerde hava sıcaklıkları normalin de üzerine çıkarak artmaya başlamış ve Muğla'da bu sıcaklık artışlarını son günlerde en yüksek seyrettiği illerden biri olmuştur. Hava sıcaklığındaki artışlarla birlikte doğru orantılı olarak artan orman yangınlarına dair 2024 yılı için alınan önlemler nelerdir?

Son 5 yılda ülkemizde en fazla yangın çıkan alanlar göz önüne alınarak bu yaz mevsiminde meydana gelecek olası yangınlara dair başta Muğla olmak üzere o bölgeler nezdinde farklı bir strateji belirlenmiş midir?

Muğla'da günümüz itibariyle kaç adet yeni yangın ilk müdahale noktası vardır? Bu noktalar 2021 yılında kaç adettir? Bugün kaç adettir?

Yangın filonuzun envanterinde bulunan kullanıma hazır araçlarının listesi nedir? Karadan, denizden ve havadan müdahale edecek araç sayınızın yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Bu envantere son 3 yılda yeni eklemeler olmuş mudur? Olmuşsa bu ekipmanlar nelerdir?

Muğla'da hangi ormanlarda kamera takip sistemi bulunmaktadır? Özellikle 2021 yılında yaşanan büyük yangınlardan sonra Muğla ormanlarında kaç bölgeye daha kamera takip sistemi kurulmuştur?

Muğla'da hangi ormanlarda emniyet şeritleri bulunmaktadır? Son 3 yılda Muğla ormanlarına yeni emniyet şeritleri açılmış mıdır? Açılmışsa bu şeritler hangi ormanlık bölgelere açılmıştır?

1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Muğla'da yaşanan yangınlarda yurt içi ve yurt dışından hangi tür araçlar kiralanmış ve bu kiralara ne kadar bedel ödenmiştir?

Son 5 yılda Muğla'da kaç hektar orman alanı yanmıştır? Yanan ormanların yerine yeniden ağaçlandırma çalışması yapılmış mıdır? Bu çalışma ile kaç hektar alan yeniden ağaçlandırılmıştır? Ağaçlandırılmayan alan ya da alanlar var mıdır? Varsa buralar ile ilgili bakanlığınızca ne tür bir planlama yapılmaktadır?

Son 5 yılda Muğla'da yanan ormanlık alanlarda yapılan yapılaşmaların durdurulmasına dair bakanlığınızca yürütülen bir çalışma ya da bu konuya dair yapmış olduğunuz bir değerlendirme var mıdır?

Bakanlığınızca; ormanların korunması, temizliği ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine dair yürütülen projeler nelerdir? Bu projelere orman köylüleri ve yerel yönetimler dahil edilmiş midir?"