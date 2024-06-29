Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor

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MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ DE MÜDAHALE EDİYOR

İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçelerinin ardından Selçuk ilçesi Pamucak mevkisinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Yangına 4 uçak ve 8 helikopter olmak üzere toplam 12 hava aracının yanı sıra 44 arazöz, 14 su ikmal, 5 dozer ile müdahale devam ediyor.

Yağmur ÖNGÜN/ İZMİR,