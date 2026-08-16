Marmaris'te yangınla mücadele sürüyor - Son Dakika
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Marmaris'te yangınla mücadele sürüyor

Marmaris\'te yangınla mücadele sürüyor
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci günde de sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci günde de sürüyor.

Marmaris ilçesi Yalancıboğaz Mahallesi'ndeki Kaba Kargı Koyu yakınlarındaki ormanda, dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 16 helikopter, 7 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ve 2 dozer ile müdahale edildi. 

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Havanın kararması ile birlikte gece görüşlü helikopter de yangın bölgesinde müdahaleye başladı. Bu sabah itibarıyla kara araçlarının yanı sıra çok sayıda hava aracı da yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Yangının enerjisi düşürülürken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te yangınla mücadele sürüyor - Son Dakika

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