Muhalefet grup başkanvekilleri fon krizinde 440 kişilik listeyi talep etti

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri, kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunarak, soruşturmada adı geçenlerin listesinin açıklanmasını istedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Bu 440 kişiyi, bu şebekenin bütün fertlerini tek tek kamuoyuyla paylaşmak zorundasınız" derken, YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da "Liste nerede? Bize masal anlatmayın" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Beyazıt, gündeme geçmeden önce grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmeleri araştırmaya devam edeceklerini vurgulayarak, konunun önemine değindi. 16 Eylül'den beri sürecin devam ettiğine ve yaklaşık iki ay geçmesine rağmen hala ülke gündeminde yer aldığına dikkati çeken Kaya, bu süreçte "yargısal operasyonların" da devam ettiğini söyledi. Kaya, şunları kaydetti:

"Bu iki aylık süre içerisinde hala fon meselesinin, fon soygununun, fon vurgununun gündemden düşürülememesinin sebebi bunu insanların konuşmak istemesinden kaynaklanmıyor, iktidarın bu konuda atılması gereken adımları atmamasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla, 'Hele bekleyelim, Türkiye'de üç, dört günde gündem çok değişir, millet bu fon meselesini de unuttur' şeklinde bir yaklaşım söz konusuysa, aradan geçen iki ayda bunun hala konuşulmaya devam edilmesi ve bugün BDDK Başkanının istifa etmek mecburiyetinde kalmış olması bu konunun daha çok su götüreceğini bir kez daha ortaya koymaktadır. İktidar partisine buradan tavsiyemiz şudur: Eğer ekonomimize çok ciddi zarar veren

bu fon vurgununu gündemden düşürmek istiyorsak, daha doğrusu gündemden düşürüp örtmek değil de yönetebilmek istiyorsak TBMM'de bu konunun enine boyuna tartışılmasına imkan verecek bir araştırma komisyonu mutlaka kurmamız lazım çünkü millet size güvenmiyor."

ÇÖMEZ'DEN CEVDET YILMAZ'A: "HABERİN Mİ YOKTU ÇETE ÜYELERİYLE BOY BOY RESİMLER VERDİN"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, fon krizine ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "SPK'ya de yazı yazdık ama SPK gereğini yapmadı" sözlerini hatırlatarak, "Bir bakan SPK'ye yolsuzluk, manipülasyonla ilgili uyarıda bulunuyor 'Gereğini yapın' diyor ama SPK kılını kıpırdatmıyor" ifadelerini kullandı.

Olayın devam ettiği süreçte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın fon soruşturmasında adı geçenlerle fotoğraflarının bulunduğunu öne süren Çömez, şu ifadeleri kullandı:

"Bunların hepsi içeride, Altınbaş Üniversitesinin sahipleri Nusret Altınbaş, İnan Altınbaş tutuklu, bu adam da tutuklu, içeride, Pusula'dan içeride.

Şimdi soruyorum Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısına: Haberin mi yoktu bu çete üyeleriyle poz poz, boy boy resimler verdin ey Sayın

Cumhurbaşkanı Yardımcısı? Haberin yoktuysa sen o görevi yapamazsın zaten, eğer haberin vardıysa bu resimleri verdiysen o

zaman sen bilerek veya bilmeyerek bu işin bir parçası olmuşsun, sen bu görevi yapamazsın.

Bu öyle, sizlerin söylediği gibi bir mesele değil. Bu çok ciddi bir soygun, cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunu. Biliyor musunuz, şu anda bildiklerimizin sadece yüzde 5'ini konuşuyoruz, keşke imkanımız olsa da yüzde 95'ini konuşabilsek ama gelin şu muhalefet kulisine neler konuşulduğunu, biraz daha dışarıya çıkın, nelerin söylendiğini hepiniz duyacaksınız. Ben buradan iktidarın boş koltuklarına sesleniyorum: Hiçbirinizi töhmet altında bırakmak istemiyorum. İçinizde çok samimi, iyi niyetli, vicdanı sızlayan arkadaşlarımızın olduğunu da biliyorum ama ne yazık ki bu korkunç liste, bu şebeke açıklanmadığı takdirde üzgünüm, hepiniz töhmet altında olacaksınız. Bu 440 kişiyi, bu şebekenin bütün fertlerini tek tek kamuoyuyla paylaşmak zorundasınız. Aksi halde, siz de birbirinize şüphe ve endişeyle bakacaksınız, biz de bu koltuklardan size şüphe ve endişeyle bakacağız."

TÜRELİ'DEN "FON KRİZİ" İÇİN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÇAĞRISI

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, "fon krizine" ilişkin gerçekçi bilgiye ulaşılamadığını ifade etti. Konuyla ilgili Meclis'te araştırma komisyonu kurulması çağrısını yineleyen Türeli, "İktidarıyla muhalefetiyle bu komisyon çalışmalı; bu konuyu en ince ayrıntısına kadar incelemeli, konuyla ilgili uzmanlar çağrılmalı, o dönemde görevde olan insanların hepsi çağrılmalı, onların ifadelerine başvurulmalı, başka türlü bu işi çözemeyiz" şeklinde konuştu.

Türeli, iktidar milletvekillerine de seslenerek, "Bu konu Türkiye'nin en önemli konularından biridir. Bu, Türkiye cumhuriyet tarihinin en büyük soygunlarından biridir. O yüzden sanılmasın ki 'zaman geçti, burada toplumsal baskı yatışacak, zaten bir kısım ödemeler de yapılıyor'. Böyle olmaz, bu sorun böyle çözülmez, aklınızı başınıza alın" dedi. Türeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevden affını istemiş. Öyle sadece Şahap Kavcıoğlu'nun görevden affını istemesiyle olmaz. Diğer taraftan, öyle bir ucube durum var ki sistemde istifa mekanizması bile yok, görevden af isteniyor. Bakın, bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bugün ülkede yaşanan sorunların en büyük müsebbibidir. Sonuç itibarıyla bu sistemde her şey Cumhurbaşkanının iki dudağının arasında. Bırakın buradaki üst düzey yöneticileri, Cumhurbaşkanı eline bir kağıt kalem alsa, dese ki 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanları görevden aldım'. Beş dakika sonra hiçbiri görevde değil. Böyle bir sistem olur mu? Türkiye Cumhuriyeti gibi bir geleneği olan, kurumsal yapısı olan bir ülkede böyle bir şey hiçbir şekilde kabul edilebilir değil.

Bu olayın aydınlatılmasını hep beraber sağlayacağız, üzerinde durmaya devam edeceğiz, önemli bir konu bu, Türkiye için önemli bir konu. Geleceğimiz için, ekonomi için, ülke için önemli ama ne oldu? Bundan sonra ne olacak? Bir daha bu tip olayların ortaya çıkmasını nasıl engelleyebiliriz? Bakın, güven kayboldu, bundan sonra kimse sermaye piyasasına gitmez çünkü bankalarda devlet güvencesi var, burada devlet güvencesi yok; yastık altına gidecek paralar, dövize gidecek, altına gidecek. Yani böyle bir şey nasıl yaşandı? Aslında, dediğim gibi, bunun en ince ayrıntısına kadar araştırılması gerekiyor. Bu yüzden de önergelerimiz var, iktidardan da diğer muhalefet partilerinden de bu önergelere destek istiyoruz. Gelin, bir Meclis araştırma komisyonu kuralım, kimler suçluysa, kimler de değilse hepsi çıksın ortaya."

KOÇYİĞİT: "HABAŞ DÖNECEK, BU AİLELERE KAN PARASI VERMEK İSTEYECEK"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik fabrikasındaki patlamada 18 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin, "İki gündür burada haykırıyoruz ya. Kıyamet değilse de bir şeyler kopmalı, bu düzen değişmeli. Bu, işçi kanının üzerine, işçinin emeğinin üzerine, işçinin canının üzerine kurulan, birilerinin fildişi kulelerinde oturduğu, parasına para kattığı, birilerinin de can pazarında çalıştığı bu düzen değişmeli. Orta Çağ'daki kölelik düzeninin modernleşmiş halini konuşuyoruz. Bir tek işçilerini toplama kamplarına kapatmadıkları kaldı. Her şeyini aldılar işçilerin, örgütlenme hakkını aldılar, itiraz etme hakkını aldılar, grev hakkını aldılar, sendikalaşma hakkını aldılar" diye konuştu.

Patlamanın sorumlusunun kim olduğunu soran Koçyiğit, "Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan hala nasıl o koltukta oturuyor ya? Onun bakanlığı dönemindeki kaçıncı iş cinayeti bu? Avrupa'da herhangi bir ülkede bir kaza oluyor, tren kazası, şu, bu, bakanından tut başbakanına kadar istifa ediyor. 'Ben sorumluyum, korumam gereken insanları koruyamadım, çalışma alanımda yeterli önlemi alamadım' diyor. Bizde bir bürokrat ya, bir üst düzey bürokrat, biri istifa ediyor mu? Niye etmiyor? Umurunda değil ki" ifadelerini kullandı. Koçyiğit, şu değerlendirmede bulundu:

"Dün gittiler cenazeye, akşam döndüler evlerine, onları çocukları karşıladı, eşleri karşıladı, ailelerine döndüler ama o gittikleri cenaze evlerinde ağıtlar hala yükseliyor. Bakın, ne olacak biliyor musunuz: HABAŞ dönecek, bu ailelere kan parası vermek isteyecek vicdanını rahatlatmak için, olayın üstün kapatmaya çalışacak. Her iş kazasında olduğu gibi, Dilovası'nda, İliç'te, Uludağ'daki Kartalkaya'da ve diğer bütün iş cinayetlerinde olduğu gibi, üstünü kapatacaklar, unutturmaya çalışacaklar, insanlar haklarını aramasın diye türlü baskılar yapacaklar. Ondan sonra, bu dünyada bilmem sayılı olan Ferrari'sine binecek HABAŞ'ın patronu gözde fildişi kulesinde, yalısında oturacak almadığı baret için maliyet olarak gördüğü baret için işçi ölecek, maliyet olarak gördüğü, almadığı ambulans için işçi ölecek. Bu ülkede hala iktidar partisi kalkacak burada, kürsüden bize 'Her şey yolunda, denetim yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz'u anlatacak. Gidin, 18 işçi kardeşimizin ailelerinin gözlerinin içine bakıp söyleyin 'Biz denetim yaptık' diye, gidin oraya söyleyin."

GÜNAYDIN: "BİR KİŞİ VARSA DA YENİ PARTİLİ EN ÖNCE ONU AÇIKLAYIN"

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, fon krizinde 1 ila 16 Eylül tarihleri arasında 440 kişinin 401 milyar lirayı çaldığını savunarak, "Vatandaşın parası içeride kaldı, onlar paraları cebine koydular, çaldılar, götürdüler. Liste nerede? Bize masal anlatmayın. Utanmıyor musunuz buraya çıkıp da saçma sapan şeyler anlatmaya" diye konuştu. Günaydın, şöyle devam etti:

"60 vekilden söz ediliyor. Bırakın 60'ı inşallah hiç yoktur ama 'Ben buradan para çalmadım' diyen arkadaşları olarak, sizlerin, eğer öyleyseniz sizlerin de çıkıp bu listenin açıklanmasını talep etme hakkınız var, talep etme sorumluluğunuz var. Bunu talep etmediğiniz sürece iktidar bloku her şeyiyle bu suçlamanın altındadır. Listeyi saklayan demek ki o listede saklanması gereken bir şey buluyor da saklıyor. Bir kişi varsa da YENİ Partili en önce onu açıklayın.

41 firma var manipülasyonlarla bu soyguna zemin hazırlamış. Bugüne kadar bunlardan 16'sına soruşturma açılmış, 16'sına, sadece bu 16'sına. Sebep ne? SPK bunlara soruşturma izni vermiş de öbürlerine vermemiş. Gündoğdu Gıdayı ben anlattım, ondan sonra soruşturma açtınız, Özata'yı önce ben anlattım. Bunların alayı AKP'li. Altınkılıç, gene AKP'li. Bunlara soruşturma açılmış, daha yükseklere açamadınız mı daha soruşturma? Bak, bunları anlatıyorum ben, Kileri de anlattım. Dedim ya, 20 milyar dolar olmuş Kiler. Yani Koç 13 milyar dolarken, İş Bankası 6 milyar dolarken Kilerdeki spekülasyonda Kiler 20 milyar dolar olmuş dedim, siz adama bir soruşturma açmıyorsunuz, adam bana 5 milyon liralık tazminat davası açıyor. Beyler, Vahit Kiler benden 5 milyon lira istiyor. Vahit Kiler için 5 milyon, 5 milyar bir şey değil. Ben sana söyleyeyim Vahit Kiler: Ben seninle halleşirim. Ben o mahkemeye geleceğim, yüreğin yetiyorsa sen de gel ama sen bu memleketin parası çalınan insanlarıyla nasıl halleşeceksin, mesele buradadır ve bunları koruyanlar bu memleketin yüzüne nasıl bakacaklar, asıl mesele buradadır."