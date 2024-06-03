Muhtarlar Akademisi Açılış Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muhtarlar Akademisi Açılış Toplantısı Düzenlendi

Muhtarlar Akademisi Açılış Toplantısı Düzenlendi

Muhtarların hizmet standartlarını yükseltmek ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla Türkiye genelinde hayata geçirilen 'Muhtarlar Akademisi'nin açılış toplantısı Gaziantep'te yapıldı. Toplantıda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliğindeki çalışmanın konu başlıkları ele alındı. Eğitimde, afet ve risk yönetimi, kamu yönetimi, halk sağlığı, bilgisayar eğitimi, arabuluculuk, marka şehirler, halkla ilişkiler gibi 7 ana başlık üzerinde 774 muhtara eğitim verilecek.

03.06.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhtarların hizmet standartlarını yükseltmek ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla Türkiye genelinde hayata geçirilen "Muhtarlar Akademisi"nin açılış toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, HKÜ Hukuk Fakültesi amfisinde yapılan toplantıda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliğindeki çalışmanın konu başlıkları ele alındı.

Muhtarların daha etkin ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamayı hedefleyen ve 14 gün devam edecek olan eğitimde, afet ve risk yönetimi, kamu yönetimi, halk sağlığı, bilgisayar eğitimi, arabuluculuk, marka şehirler, halkla ilişkiler gibi 7 ana başlık üzerinde 774 muhtara eğitim verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şunları kaydetti:

"Teorik bilgiyi pratiğe dökmek çok önemli. Bilimle aklı hayatın bir parçası yapmalıyız. Bu bakış açısıyla ancak koyduğumuz hedeflere ulaşabiliriz. Önemli bir dönemin başındayız. Burada 3, 4 ve 5 dönem muhtarlık yapanlar var. Bu muhtarlarımızda büyük tecrübe var. Bunun yanında heyecanla alana ilk kez adım atmış muhtarlarımız var. Bu bahsettiğimiz iki grubun birbirinden öğreneceği çok şey var. İnsanlarımız bizlere güvendi ve oy verdi. Oy itibardır. Oy aynı zamanda da vebaldir. Üzerimizde büyük bir vebal var. Hem halka karşı hem de hakka karşı. Halka hizmet ve hakka hizmet diyerek yolumuza devam ediyoruz."

HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise muhtarların demokrasinin birer neferi olduğunu aktararak, "Nefer, her şeyi önceden bilen, her şeye çözüm getiren kişidir. Biz aslında muhtarlara iletişim eğitimi de vereceğiz ancak muhtarlarımız bu konuda zaten oldukça iyi. Biz burada, afet yönetimi olsun, halk sağlığı olsun, bilgisayar eğitimi olsun bu gibi konularda eğitimler verip muhtarlarımızın bilgilerini pekiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Bilgisayar, Gaziantep, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhtarlar Akademisi Açılış Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller’in cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
12:27 Yasak aşk az kalsın canından ediyordu Kadının eşine yakalanan adam 3’ncü kattan atladı Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
13:59 Mezuniyet baloları yasaklandı mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Mezuniyet baloları yasaklandı mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
13:24 Icardi bile o kadar kazanmıyor Ndombele’nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı
13:19 Ahmet Türk’ten Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor Ahmet Türk'ten Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor
12:57 Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 16:08:06. #1.12#
SON DAKİKA: Muhtarlar Akademisi Açılış Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement