Murat Emir, fon önergesine yanıt yok diyerek 455 bin yatırımcının soyulduğunu söyledi

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in fon krizine ilişkin 28 Eylül'de verdiği soru önergesine yanıt vermediğini belirterek, "O gün önergemize yanıt verseydi, kendi denetimindeki kurumların gözleri önünde 455 bin tekil yatırımcının ve milyonlarca vatandaşın nasıl soyulduğunu itiraf etmek zorunda kalacaktı. Bu paralel finans çarkına yol veren siyasi irade yargı önünde tek tek hesap verene kadar dosyanın peşini bırakmayacağız" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, fon krizine ilişkin 28 Eylül 2026 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle verdiği 15 soruluk yazılı soru önergesine süresinde yanıt verilmediğini belirtti. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Emir, şunları kaydetti:

"ÖNERGEYİ VERDİK, 48 SAAT SONRA BANKALARA EL KOYDULAR AMA HALA YAZILI CEVAP YOK"

"28 Eylül 2026'da resmi KAP bilançolarını inceleyerek Tera Yatırım Bankası'nın 18 ayda nasıl 27 kat büyüdüğünü, 30,13 milyar liralık kredinin ve 22,09 milyar liralık tahvil ihracının grup içindeki fonlarla nasıl kapalı devre döndürüldüğünü 15 somut soruyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sorduk. Önergemizden sadece 48 saat sonra, 30 Eylül'de apar topar 3 yatırım bankasını TMSF'ye devrettiler ama aradan aylar geçmesine rağmen önergemize tek satır yazılı yanıt veremediler. Sayın Şimşek enflasyon tahminlerini revize etmekten çok yoğun belli ki Meclis'in denetim yetkisine cevap vermeye vakit bulamıyor! Zararı yok; kendisi zahmet etmesin, kendi sorduğumuz soruların yanıtlarını bizzat kendi atadıkları Merkez Bankası, BDDK, SPK, Takasbank ve Borsa İstanbul yöneticilerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tutanaklarına geçen resmi itiraflarıyla biz verelim.

"18 Ayda 27 Katlık Şüpheli Büyüme ve Özel Denetim" Sorusu (Önerge Soru 1, 7 ve 14):

Ne Sorduk? 'Tera Bank'ın varlıklarının 18 ayda 27 kat büyümesi ve kredi notunun 23 Eylül'de temerrüt seviyesi olan CC'ye indirilmesi karşısında BDDK özel bir inceleme başlatmış mıdır; bankanın faaliyetine devam edebilirliğine etkisi nedir?'

Önergenin TBMM'ye sunulmasından yalnızca iki gün sonra, 30 Eylül 2026 tarihli BDDK kararıyla Tera Yatırım Bankası dahil üç yatırım bankasının ortaklık hakları TMSF'ye devredildi. TCMB Başkanı Fatih Karahan 6 Ekim tutanaklarında (s. 29) bu devri resmen kayda geçirirken, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında bizzat Bakanlıkça soruşturma izni verildiği (14 Ekim Tutanağı, s. 67) ortaya çıktı ve son olarak BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevden 'affını isteyerek' koltuğunu bıraktı.

"Grup İçi Kredi ve Kendi Kendini Besleyen Kapalı Devre Çarkı" Sorusu:

Ne Sorduk? 'Bankadan çıkan 30,13 milyar TL'lik kredinin yasal sınırları aşacak şekilde grup şirketlerine ve ilişkili kişilere kullandırıldığı, bu parayla yeniden grubun kendi fonlarının ve hisselerinin alındığı kapalı devre mekanizması doğru mudur?'

Görevden ayrılan BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 14 Ekim komisyon tutanaklarında (s. 53) 'Arındırdığımızda, gruba olan kredileri çıktıktan sonraki bilanço yapısı artıda' diyerek bankadan kendi grubuna kredi kullandırıldığını ağzından kaçırdı. Dahası iktidar, getirdiği Tasfiye Kanunu Teklifi'nin 5'inci maddesine (s. 84-85) 'gerçek bir ekonomik amacı bulunmaksızın; karşılıksız veya muvazaalı işlemlerle kredi, borç, avans, teminat, repo, ters repo yoluyla ilişkili taraflar ve hakim ortaklar lehine kaynak çıkarıldığını' bizzat yazarak önergedeki kapalı devre tespitini kanun metniyle tescilledi.

'22,09 Milyar TL'lik Tahvil İhracı, İlişkili Taraf Alımı ve Geri Ödeme/Temerrüt Riski' Sorusu (Önerge Soru 5 ve 6):

Ne Sorduk? 'Mevduat toplama yetkisi olmayan bankanın ihraç ettiği 22,09 milyar TL'lik tahvil/bonoların kendi grup fonlarına dayandığı ve fon tasfiyesinin bankanın kendi borçlarını geri ödemesinde temerrüt riski doğurduğu doğru mudur?'

Tüm manipülasyon uyarılarına rağmen 17 Mart 2026'da 22 milyar TL borçlanma izni verilen Tera Yatırım Bankası, önergemizden tam bir hafta sonra (5 Ekim 2026'da) vadesi gelen 5 milyar TL'lik (faiziyle 6 milyar 25 milyon TL) tahvilini ödeyemeyerek resmen temerrüde düştü (14 Ekim Tutanağı, s. 22 ve s. 53). Şahap Kavcıoğlu tutanaklarda bu tahviller için "Ağırlıklı grup içerisinde, onu kesin biliyorum çünkü biz bilançoyu... Alacak verecek yani sonuçta, şu an fon tasfiye halinde" (s. 53) diyerek borçlanma araçlarının grup fonlarında döndüğünü itiraf etti.

'Para Piyasalarından Sağlanan 14,87 Milyar TL'lik Fonlamanın Karşı Tarafı' Sorusu (Önerge Soru 5 ve 11):

Ne Sorduk? 'Bankanın bilançosunda 1,29 milyar TL'den 6 ayda 14,87 milyar TL'ye fırlayan 'para piyasalarına borçlar' kaleminin karşı taraf profili kimdir?'

Tutuklanan dönemin Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, 14 Ekim tutanağında (s. 95) Tera'yı Eylül 2026'nın ilk haftasına, yani batıp temerrüde düşene kadar Takasbank Para Piyasası (kümülatif 9 milyar TL) ve Borsa İstanbul Para Piyasası üzerinden fonladıklarını kabul etti. Üstelik Arıncı, Tera'nın TLY fonunu 7 Temmuz 2025'te SPK onayı olmadan 'Biz KAP'ı baz alıyoruz açıkçası' diyerek TEFAS'a açtıklarını ve 161 kişilik fonun 111 bin vatandaşa satılmasına yol verdiklerini de itiraf etti (s. 51).

'6,61 Milyar TL'lik 'Kağıt Üzerinde' Fiktif Değerleme Karı' Sorusu (Önerge Soru 8 ve 9):

Ne Sorduk? 'Ertelenmiş vergi borcunun sıfırdan 1,92 milyar TL'ye fırlaması, açıklanan 6,61 milyar TL'lik karın nakde dönmemiş 'kağıt üzerindeki' değerleme artışından kaynaklandığını ve özkaynağı yapay biçimde şişirdiğini göstermiyor mu?'

TCMB Başkanı Fatih Karahan 6 Ekim tutanaklarında (s. 29) "Değerleme zaten fiktif bir değerleme olduğu için" ifadelerini kullanırken; kanun teklifinin ilk imza sahibi AKP'li Ersan Aksu da 14 Ekim tutanaklarında (s. 11) ödemelerin "fona kağıt üzerinde biçilen sanal değeri üzerinden değil" nakit giriş-çıkışı üzerinden yapılacağını belirterek önergedeki "kağıt üstünde sanal/fiktif kar" tespitini kelimesi kelimesine doğruladı.

'Çöken Teminatlar ve Şişirilmiş Hisse Fiyatları' Sorusu (Önerge Soru 13):

Ne Sorduk? 'Kredi ve fon teminatlarının yine aynı grup hisseleri ve fon paylarından oluştuğu, tasfiyeyle birlikte bu teminatların çöktüğü doğru mudur?'

Tasfiye Kanunu'nun 3'üncü maddesi görüşülürken (14 Ekim Tutanağı, s. 67), 'borsa fiyatının gerçek ekonomik değeri yansıtmadığı ve olağan satışın fiyatı daha da düşüreceği' gerekçesiyle borsa dışı ve toptan satış mekanizması getirildiği, ayrıca şişirilmiş borsa fiyatı yerine net aktif değer uygulamasına ancak Temmuz 2026 sonunda geçilebildiği (s. 44) resmen kayda geçti.

'Piyasa Dolandırıcılığı (SPK m. 107) ve Zimmet Suç Duyurusu' Sorusu (Önerge Soru 15):

Ne Sorduk? 'Bu kredi-fon mekanizması hakkında SPK Kanunu'nun 107'nci maddesindeki 'piyasa dolandırıcılığı' ve Bankacılık Kanunu kapsamındaki suçlardan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapılmış mıdır?'

14 Ekim tutanaklarında (s. 10 ve s. 44), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının TCK 220 (suç işlemek amacıyla örgüt kurma), TCK 158 (nitelikli dolandırıcılık), TCK 282 (malvarlığı aklama) ve bizzat önergede işaret edilen 6362 sayılı SPK Kanunu Madde 107 (piyasa dolandırıcılığı) kapsamında soruşturma yürüttüğü, SPK'nın 117 kişi hakkında piyasa dolandırıcılığından suç duyurusunda bulunduğu ve 120'yi aşkın tutuklama gerçekleştiği açıklandı."

"BÜROKRATLARI 'AFFEDEREK' SİYASİ SORUMLULUĞU ÖRTEMEZSİNİZ"

Tablonun hiçbir şüpheye yer bırakmadığını belirten Emir, şunları kaydetti:

"28 Eylül'de sorduğumuz 15 sorunun tamamı bugün devletin resmi komisyon tutanaklarında 'suç ikrarı' olarak duruyor. Bakan Şimşek o gün önergemize yanıt verseydi, kendi denetimindeki kurumların gözleri önünde 455 bin tekil yatırımcının ve milyonlarca vatandaşın nasıl soyulduğunu itiraf etmek zorunda kalacaktı. Şimdi Borsa İstanbul Genel Müdürü rüşvetten cezaevinde, BDDK Başkan Yardımcısı ve daire başkanları tutuklu, BDDK Başkanı Kavcıoğlu ise 'görevden affını isteyerek' kenara çekiliyor. Kimse bürokratları görevden affederek ya da Meclis'in sorularından kaçarak bu organize vurgunun siyasi sorumluluğundan kurtulamaz. Bu paralel finans çarkına yol veren siyasi irade yargı önünde tek tek hesap verene kadar dosyanın peşini bırakmayacağız."