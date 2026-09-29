Murat Emir, Tera Bank\'ın 27 kat büyümesini 15 soruluk önergeyle Şimşek\'e sordu

(TBMM) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Tera Bank'ın 2024 sonundan 2026 Haziran sonuna kadar varlıklarını 27 kat artırmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na 15 soruluk önerge verdi. Emir; bankanın 30,13 milyar TL'lik kredi portföyünü, ilişkili taraf işlemlerini, fonlama yapısını, teminatlarını ve kredi sınırlarının aşılıp aşılmadığını sordu.

YENİ Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026'da ilgili fonlar hakkında tasfiye kararı almasıyla sonuçlanan Tera Grubu soruşturmasının bankacılık ayağına ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na 15 soruluk yazılı soru önergesi verdi.

Emir, Tera Yatırım Bankası'nın (Tera Bank) 2024 sonundan 2026 Haziran sonuna kadar varlıklarını 27 kat artırdığını belirterek, kredilerin kaynağı, ilişkili taraf işlemleri, fonlama yapısı, teminatlar ve olası kredi sınırı aşımlarının araştırılıp araştırılmadığını sordu.

Önergesinde, Tera Bank'ın KAP'ta yayımlanan 30 Haziran 2026 tarihli konsolide finansal tablolarına dikkat çeken Murat Emir, bankanın toplam varlıklarının 2023 sonunda 550,9 milyon TL, 2024 sonunda 2,63 milyar TL, 2025 sonunda 27,78 milyar TL ve 2026 Haziran sonunda 71,72 milyar TL'ye ulaştığını, bankanın yalnızca 2026 yılının ilk altı ayında yüzde 158,2 büyüdüğünü ifade etti.

Emir, bankanın müşterilere kullandırdığı kredilerin izlendiği "itfa edilmiş maliyetle ölçülen finansal varlıklar" kaleminin de 2025 sonunda 17,57 milyar TL'den 2026 Haziran sonunda 30,13 milyar TL'ye yükseldiğini kaydetti. Bankanın mevduat toplama yetkisi bulunmadığına işaret eden Emir, bu kredi hacminin önemli ölçüde ihraç edilen menkul kıymetler ve para piyasalarından sağlanan borçlanmayla fonlandığını belirtti.

"KAP VERİLERİ ARAŞTIRILMALI"

Emir, bankanın "gerçeğe uygun değer farkı ile ölçülen finansal varlıklar" kaleminin 2025 sonunda 4,83 milyar TL iken 2026 Haziran sonunda 32,12 milyar TL'ye çıktığını belirterek, bu artışın kaynağının açıklığa kavuşturulmasını istedi. Emir, kredilerin Tera Grubu'nun portföy yönetim şirketi bünyesindeki yatırım fonlarının satın alınmasında kullanıldığı yönündeki bilgilerin de araştırılmasını talep etti.

Murat Emir ayrıca, JCR Eurasia Rating'in 23 Eylül 2026'da Tera Bank'ın uzun vadeli ulusal kurum kredi notunu "A- (tr)" seviyesinden "CC (tr)" seviyesine indirdiğine dikkati çekti. Önergede, derecelendirme kuruluşunun gerekçeleri arasında bankanın ihraçlarının "önemli ölçüde ilişkili taraf fonlarına dayanması ve fonlama imkanlarının kısıtlanması" değerlendirmesine yer verildi.

"KREDİ SINIRI AŞILDI MI?"

Tera Bank'ın 2026 Haziran sonu itibarıyla özkaynaklarının 14,24 milyar TL olduğunu, bunun yüzde 25'inin yaklaşık 3,56 milyar TL'ye karşılık geldiğini belirten Emir, 30,13 milyar TL'lik kredi tutarı üzerinden Bankacılık Kanunu'ndaki kredi sınırlarının aşılıp aşılmadığını sordu. Emir, kredilerin tek bir risk grubuna veya bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırılmış olması halinde yasal sınırın aşılıp aşılmadığının BDDK tarafından incelenip incelenmediğinin açıklanmasını istedi.

"HIZLI BÜYÜMENİN KAYNAĞI İNCELENDİ Mİ?"

Emir'in Bakan Şimşek'in yanıtlamasını istediği sorular arasında, Tera Bank'ın varlıklarındaki hızlı büyümenin kaynağının BDDK tarafından incelenip incelenmediği, 30,13 milyar TL'lik kredi portföyünün hangi müşteri ve borçlu profiline kullandırıldığı, kredilerin Tera Grubu'yla bağlantılı kişi ve şirketlere aktarılıp aktarılmadığı ve bu kredilerin grup fonlarının alımında kullanılıp kullanılmadığı yer aldı.

Murat Emir ayrıca, 32,12 milyar TL'ye ulaşan finansal varlık portföyünün kaynağını, bankanın ihraç ettiği 22,09 milyar TL'lik menkul kıymetler ile 14,87 milyar TL'lik para piyasası borçlarının alıcı ve karşı taraf profilini, SPK'nın tasfiye kararı verdiği fonların banka açısından oluşturabileceği likidite riskini ve JCR not indiriminin ardından BDDK tarafından özel inceleme başlatılıp başlatılmadığını sordu.

Önergede bankanın açıkladığı 6,61 milyar TL ticari kar ve 6,58 milyar TL net dönem karının niteliği, 1,92 milyar TL'ye yükselen ertelenmiş vergi borcu, kredi sınırları, zorunlu karşılıkların tesis edilip edilmediği, kredilerin amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı ve kredi teminatlarının niteliği hakkında da sorular yöneltildi.

Emir son olarak, önergede tarif edilen kredi-fon mekanizmasının Bankacılık Kanunu'nun 160'ıncı maddesindeki nitelikli zimmet ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesindeki piyasa dolandırıcılığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediğinin ve BDDK veya SPK tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığının Bakanlık tarafından teyit edilmesini istedi.