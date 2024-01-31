Murat Kurum: Cumhur İttifakı devletin, milletin istikbali için kuruldu

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partimizin birliği hepimizin ittifakıdır, cumhurun ittifakıdır ve bu ittifak devletin, milletin istikbali için 15 Temmuz'da can verilerek, kan verilerek halkımız tarafından, sizler tarafından meydanlarda kurulmuştur." dedi.

Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ile MHP'nin Beşiktaş'taki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Kurum, bu merkezin yolculukları için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Adaylığımız açıklandığı günden bu yana her an bize destek olan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Milliyetçi Hareket Partimizin kıymetli Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha sonsuz şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"Türk Yüzyılı'nın önsözünü Beşiktaş'tan, İstanbul'dan yazacağız"

Partililere de seslenen Kurum, şunları ifade etti:

"AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partimizin birliği hepimizin ittifakıdır, cumhurun ittifakıdır ve bu ittifak devletin, milletin istikbali için 15 Temmuz'da can verilerek, kan verilerek halkımız tarafından, sizler tarafından meydanlarda kurulmuştur. Bu tarihi birlikteliği inşallah 31 Mart akşamı hep birlikte İstanbul'da, İstanbul'un 39 ilçesinde zirveye taşıyacağız. Türk Yüzyılı'nın önsözünü Beşiktaş'tan, İstanbul'dan yazacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in o uyumu, ahengi, kardeşlik hukukunu biz de il ve ilçe teşkilatlarımızla, belediye yönetimlerimizle örnek alacağız. Hep birlikte el ele, milletimize duygularımızı, hedeflerimizi anlatacağız."

Murat Kurum, 31 Mart gecesi İstanbul'da fetret ve duraklama döneminin kesinlikle son bulacağını kaydetti.

Bu aziz milletin ve İstanbulluların bütün heyecanını paylaştıkları bu süreçte birlikte yol yürümeye devam edeceklerine dikkati çeken Kurum, "Büyüklerimiz, 'Milletimiz ariftir, her şeyi bilir görür ve anlar.' demiştir. İstanbullular ariftir, İstanbullular milletin sorunlarına ilişkin koyulması gereken iradeyi net bir şekilde göstermektedir ve inşallah İstanbullularla birlikte 31 Mart akşamı bu fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbulluların 5 yıllık süreci kaybedilmiş gördüklerinin altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"Görüyorlar ki İstanbul bugün ehliyetsizliğin, liyakatsizliğin, iş bilmezliğin ve partizanlığın altında, karmaşa ve kaos içerisindedir. İstanbul'umuzun bu düşmüş olduğu istikrarsızlık sarmalından, hizmet yoksulluğundan ve eser yoksulluğundan hep birlikte Cumhur İttifakımızla birlikte 31 Mart akşamı 'Şimdi İstanbul' diyeceğiz, 'Sadece İstanbul' diyeceğiz ve milletimizle el ele 31 Mart akşamı bir bayram yaşayacağız."

Kurum, insanların trafikte çektiği çilesini, deprem riski altındaki endişesini ve adaletsizliği hep birlikte gidereceklerini söyledi.

Murat Kurum, İstanbul'da yaşayan her kişiyi kucaklayıp, hiç kimseyi dininden, dilinden, ırkından, inancından, kültüründen dolayı ayırmadan hep birlikte el ele, gönül gönüle yol yürüyeceklerini bildirdi.

Seçimlerdeki ittifaka işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Sadece İstanbullular için, İstanbullu kardeşlerimiz için sokakta olacağız, çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. İstanbul'u, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine hep birlikte çıkaracağız. Biz, buna yürekten inanıyoruz, gönülden inanıyoruz ve inşallah el birliği içerisinde 31 Mart gecesi hep birlikte bir bayram yaşayacağız. Tekrar seçim koordinasyon merkezimizin İstanbul'umuza, Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Serkan Başkanımla birlikte gerçekten bir uyum içerisinde, ahenk içerisinde çalışıyoruz. Vefanın adresi olan Beşiktaş'ımıza, kıymetli ilçemize, en güzel hizmetleri Beşiktaşlı kardeşlerimizle birlikte yapacağız, onlarla birlikte koşacağız. Beşiktaş'ın bu makus talihini hep birlikte değiştireceğiz."

"İstanbul muradına erecek"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ise İBB Başkan adayı Murat Kurum ve Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper'in seçim yarışında bayrağı göğüsleyeceğine olan inancını dile getirdi.

Kabaktepe, kentin tüm paydaşlarının esere ve hizmete susadığını belirterek, "1 Nisan sabahı Serkan Bey bu susamışlığın çaresi olarak Beşiktaş Belediye Başkanımız olacak. Yine aynı gün, aynı saatte, aynı tarihte Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Kurum'la beraber İstanbul da muradına erecektir. Türkiye yeniden belediyeciliğin, milletimizle beraber olmanın en güzel örneğini İstanbul'da AK Parti'mizle, Milliyetçi Hareket Parti'mizle, Cumhur İttifakı'yla görmüş ve yaşamış olacak." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmalarının ardından merkezin açılışı yapıldı.

Merkezin hayırlı olmasını temenni eden Kurum, "Serkan kardeşimin de burada İstanbul için, Beşiktaş için bir şans olduğu ve inşallah 31 Mart gecesi İstanbul'un, Beşiktaş'ın artık hizmet ve eser belediyeciliğine kavuşacağı ümidiyle tekrar teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.