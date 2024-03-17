Murat Kurum, İstanbul\'da Dernekleri Ziyaret Etti ve Vatandaşlara Hitap Etti

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Bosna Sancak Derneğini ve Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti, Başakşehir ve Kağıthane'de vatandaşlara hitap etti.

Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa'daki Türkiye Bosna Sancak Derneğine ziyarette bulundu.

Dernek Başkanı Sedat Ziyade ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Kurum, burada yaptığı konuşmada, asrın felaketini yaşayan deprem bölgesine Boşnak ve Arnavut vatandaşların büyük destek verdiğini hatırlatarak İstanbul'daki riskli yapıların acilen dönüştürülmesi için hızla çalışacaklarını belirtti.

Kurum, daha sonra Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonunu ziyaret ederek vatandaşlara hitap ederek "Hemşehrilerimizin yastığa başını koyduğunda huzurla, güvenle uyuyacağı bir İstanbul inşa edeceğiz." dedi.

Seçim çalışmalarını Başakşehir'de sürdüren Kurum, belediyenin "Ramazan Etkinlikleri" programında vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu, Kurum'a özel hazırlattıkları şarkıyı dinletti, alandakiler hep bir ağızdan şarkıya eşlik etti.

Burada konuşma yapan Kurum, mevcut İBB yönetimini eleştirerek "'Ulaşım sorununu çözeceğiz ve birçok metro ihalesi yapacağız.' dedi, trafik tam bir çileye dönüştü. 'Mevcut metro hattını 5 yılda 2 katına çıkaracağız.' dedi, tek yeni bir metro ihalesi yapmadı. Hızray diye bir proje çıkardı, '4 yılda bitireceğiz.' dedi, şu koca 5 yılda temel atmadı. Şimdi yine beyannamesine koymuş Hızray yapacakmış. Sen ne yaptın ki bundan sonraki süreçte millet senin sözüne inansın?" ifadelerini kullandı.

Kurum'un son durağı ise Kağıthane'de düzenlenen "Sivas Hemşehri Sahuru" programı oldu.

Eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Sivas Platformu Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem ile çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, Murat Kurum konuşma yaptı.

İstanbul'a dair hayalleri olduğunu belirterek İstanbul'un ulaşım sorunlarına değinen Kurum, "İftar saatlerinde İstanbul'daki trafik sıkışıklığı yüzde 85 oranlarına varıyor." diye konuştu.

Gerçek belediyecilik yaparak kentin ulaşım çilesini bitireceğini dile getiren Kurum, "İstanbul'un 5 yıllık cefasını hep birlikte çektik, önümüzdeki 5 yıl sefasını ise hep birlikte süreceğiz." dedi.