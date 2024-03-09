Murat Kurum: İstanbul'daki kardeşlerimiz de Malatya depremini paylaştı - Son Dakika
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Murat Kurum: İstanbul'daki kardeşlerimiz de Malatya depremini paylaştı

Murat Kurum: İstanbul\'daki kardeşlerimiz de Malatya depremini paylaştı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Sultangazi'deki 'Malatyalılar Hemşehri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, İstanbul'da yaşayan Malatyalıların depremde çektiği acıları paylaştıklarını belirtti. Kurum, depremzedeler için yapılan konutların tamamlanmasının yanı sıra Malatya'daki cami ve çarşı projelerinin de bir yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

09.03.2024 21:09  Güncelleme: 21:13
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, "Asrın felaketinde bir kez daha tecrübe ettik. Malatya'daki kardeşlerimin çektiği acıları İstanbul'daki kardeşlerimiz de paylaştı. Milletimizin asaletli duruşuyla, devletimizin o sarsılmaz kudretiyle, milletimizin kardeşlik bağıyla, seferberlik ruhuyla bir olduk." dedi.

Sultangazi'deki "Malatyalılar Hemşehri Buluşması"nda konuşan Kurum, kentin kendisinde özel bir yeri olduğunu söyledi.

İstanbul'un 400 binin üzerinde Malatyalıya ev sahipliği yaptığını belirten Kurum, "Asrın felaketinde bir kez daha tecrübe ettik. Malatya'daki kardeşlerimin çektiği acıları İstanbul'daki kardeşlerimiz de paylaştı. Milletimizin asaletli duruşuyla, devletimizin o sarsılmaz kudretiyle, milletimizin kardeşlik bağıyla, seferberlik ruhuyla bir olduk." diye konuştu.

Daha önceki afetlerde olduğu gibi Malatya'daki depremin ilk anından itibaren Malatyalıların yanında olduklarının altını çizen Kurum, kentteki depremzedeler için 8 bin ev inşa ettiklerini, 6 Şubat depremlerinde ise yapımı tamamlanan 46 bin konuttan 6 binini Malatyalı depremzedelere teslim ettiklerini anlattı.

Kurum, Malatya'daki Yeni Cami, Söğütlü Cami, Akpınar Meydanı ve şehrin kadim çarşısını kentin dokusuna ve kültürüne uygun bir mimari anlayışla inşa edeceklerini ifade ederek 1 yıl içinde bunları tamamlayacaklarını kaydetti.

Programda, asrın felaketinin ardından 11 ilde yapılan çalışmaları anlatan bir film izlendi.

Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) Başkanı Yılmaz Durmuş, Kurum'a yöresel ürünler hediye etti.

Programa AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Malatyalılar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Murat Kurum: İstanbul'daki kardeşlerimiz de Malatya depremini paylaştı - Son Dakika

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