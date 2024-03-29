Murat Kurum'un 1 günlük seçim mesaisi mini belgesel oldu - Son Dakika
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Murat Kurum'un 1 günlük seçim mesaisi mini belgesel oldu

Murat Kurum\'un 1 günlük seçim mesaisi mini belgesel oldu

Gazeteci ve dijital içerik üreticisi Adem Metan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un seçim kampanyasının son günlerinde bir gününü belgeledi. Belgeselde, Kurum'un aile ilişkileri, seçim çalışmaları ve duygusal anları yer aldı.

29.03.2024 14:22  Güncelleme: 14:43
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un 1 günlük seçim mesaisi mini belgesel oldu.

Gazeteci ve dijital içerik üreticisi Adem Metan, seçim kampanyasının son günlerinde İBB Başkan adayı Murat Kurum'un bir gününe eşlik ettiği mini belgesel hazırladı. "Murat Kurum ile 24 Saat" adı verilen belgesel Metan'ın YouTube kanalında yayınlandı.

Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum ve 15 yaşındaki kızı Zeynep Kurum'un da yer aldığı belgeselde, Kurum'un seçim kampanyasının son günlerinde bir gününü nasıl geçirdiği, yoğun çalışma temposunun aile bireyleriyle ilişkilerine nasıl yansıdığı aktarıldı.

Belgeselde, sabah erken saatte evden çıkıp, seçim ofisine araçla giden Kurum'un, Adem Metan'ın sorularına verdiği yanıtlar da yer aldı.

Kurum, 31 Mart gecesiyle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, "Heyecan muhakkak. Ama benim içimdeki his 31 Mart gecesi kazanıyoruz. 31 Mart gecesi çok güzel bir mutluluğu İstanbul'a yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Seçim çalışmaları kapsamında ilçelerde yapılan mitinglerden kesitlerin yer aldığı belgeselde Kurum, mitinglerdeki coşkulu kalabalığı işaret ederek insanların gözlerinde ışıltı ve sevgi gördüğünü söyledi.

Metan'ın "31 Mart'ta Allah nasip ederse kazanırsanız ilk yapacağınız şey ne?" sorusuna Kurum, "Şükredeceğim ilk önce. Böyle bir kutlu şehre şehremini olmak benim için çok kıymetli. Rabb'ime şükredeceğim bana böyle bir görevi nasip ettiği için. Sonra da sevineceğiz arkadaşlarımızla." yanıtını verdi.

"Hep böyle bir gurbetle geçti bizim evliliğimiz"

Murat Kurum'un katıldığı "Romanlarla İftar Buluşması" programından renkli karelerin yansıtıldığı belgeselde, Kurum'un evinde eşi ve kızıyla yapılan söyleşi de yer aldı.

Eşinin iş odaklı bir insan olduğunu kaydeden Şengül Kurum, evlilikleri için "Aslında biz evlendikten bu yana hep böyle bir gurbetle geçti bizim evliliğimiz. Hep işinin başında olurdu. Biraz daha iş odaklı çalıştı gerçekten. O yüzden aslında ben fedakarlık yaptığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum'un bir programda "Annenizin yemeğini mi seviyorsunuz, eşinizin yemeğini mi?" sorusuna "annemin" diye yanıt verdiğini hatırlatan Şengül Kurum, "Benim yemeğimi çok yemedi eşim. Çünkü bizimle aynı sofrada çok oturamadı." sözlerini sarf etti.

Şengül Kurum, eşine doğum günü sürprizi yapmak için yanına gittiğinde 2,5 saat beklediklerini, üçüncü çocuklarının doğumundan bir gün sonra Kurum'un babalık izni kullanmayarak Rusya'ya gittiğini anlattı.

Tatillerde Bolu'ya gittiklerini aktaran Şengül Kurum, eşinin orada bile çalıştığını kaydetti.

Şengül Kurum, Metan'ın sorusu üzerine çocuklarının babalarına hasret büyüdüklerini, ancak her zaman onunla gurur duyduklarını dile getirdi.

Murat Kurum'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aday gösterilmesinin kendileri için çok gurur verici olduğunu ifade eden Şengül Kurum, eşiyle ilgili capsleri çocuklarına hatıra kalsın diye bir bilgisayar dosyasında sakladığını söyledi.

Şengül Kurum, eşi Murat Kurum'un çocuklarını ihmal etmeyen bir baba olduğunu sözlerine ekledi.

"Babamla çok gurur duyuyorum"

Belgeselde Kurum çiftinin 15 yaşındaki kızları Zeynep Kurum'un konuşmaları da yer aldı.

Devlet okulunda okuduğunu ve okulunu çok sevdiğini belirten Zeynep Kurum, kendisini tanıyan çoğu kişinin Murat Kurum'un kızı olduğunu bilmediğini söyledi.

Zeynep Kurum, "Babana çok uzun zamandır söylemek istediğin de söyleyemediğin bir şey var mı?" sorusu üzerine, şunları dile getirdi:

"Babama şunu söylemiyorum galiba. Seçim sürecinde ben okuluma devam ediyorum. Yanında olamadım uzun süre. Baba, seninle gurur duyuyorum açıkçası. Yani bunu çok söyleyemiyorum biliyorum ama babamla gurur duyuyorum. Çok büyük bir başarı gerçekten. İstanbul, Türkiye'nin baş tacı. Bunu yönetmek çok zor bir şey. Babam bunun şimdi adaylarından bir tanesi ve gerçekten çok büyük bir başarı. Babamla çok gurur duyuyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Murat Kurum'un 1 günlük seçim mesaisi mini belgesel oldu - Son Dakika

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