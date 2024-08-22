Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kültür turlarını kış aylarında piyasaya sürecek

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Skal Antalya Kulübü toplantısına katıldı. Başkan Uysal, toplantıda Türkiye'deki kültür turlarının eksik olduğunu ve bu açığı, kış aylarında piyasaya sürecekleri tur paketleriyle kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Skal Antalya Kulübü'nün düzenlediği toplantıda konuşmacı olarak yer aldı. Belek'te gerçekleşen etkinlikte Uysal,belediye çalışmalarını turizmcilere anlattı ve soruları yanıtladı.

Kaleiçi Old Town Festivali ile başlattıkları turizm yolculuğunu tüm kente yaymayı amaçladıklarını ifade eden Uysal, bir sonraki adımlarının ilçe tur paketlerini hayata geçirmek olduğunu belirtti.

Türkiye'nin kitle turizminde elde ettiği başarıyı kültür turlarında gösteremediğine dikkat çeken Başkan Uysal, turizm kültürünün karşılıklı bir ilişki olduğunu vurgulayarak, "Sadece seyahat etmeyi değil, seyahati anlamlandırmayı da bilmek gerekir. Tarihten, arkeolojiden zevk almak, bir yörenin özgün yemeklerini, danslarını, şarkılarını deneyimlemek önemlidir. Ancak bu tür turistlerin eksikliği var. Bunun bir nedeni de hep turist ağırlıyor olmamız, yeterince turist olamamamız" dedi.

Başkan Uysal, uzun süredir üzerinde çalıştıkları ilçe turlarını kitle turizminin yoğun olmadığı kış aylarında satışa sunmayı planladıklarını belirtti; kent tarihini tüm dünyayla paylaşmak istediklerini de sözlerine ekledi.