Muratpaşa Belediyesi Yöreler Renkler Festivali düzenliyor - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi Yöreler Renkler Festivali düzenliyor

Muratpaşa Belediyesi Yöreler Renkler Festivali düzenliyor

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Yöreler Renkler Festivali, 16-22 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalde Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen insanlar, türküler, oyunlar, el sanatları ve lezzetlerle buluşacak.

24.08.2024 10:24  Güncelleme: 10:27
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin sadece Türkiye'nin değil dünyanın farklı noktalarından Antalya'ya yerleşenleri buluşturduğu "Yöreler Renkler Festivali", 16-22 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak. Festival öncesi 82 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla toplantı düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi, bu yıl 8'incisini düzenleyeceği Yöreler Renkler Festivali'yle türküleri, oyunları, el sanatları ve lezzetleriyle dünyanın dört bir yanından insanları Atatürk Kent Meydanı'nda buluşturacak.

Buluşma öncesi aralarında Antalya'da yaşayan yerleşik yabancıların kurduğu derneklerin de bulunduğu kültür ve dayanışma, Yörük, hemşehri, yöre dernekleri ilk toplantısını yaptı. Toplantıya 82 sivil toplum kuruluşu katıldı. Hafta boyunca devam edecek festivalde dernekler kent meydanında kurulacak stantlarda şehirlerinin yemeklerini, el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtacak.

Festivale Covid-19 pandemisi döneminde 2 yıl ara verdiklerini aktaran Başkan Ümit Uysal, "Festivalimizi, herkesin kendini birinci sınıf hissetmesini sağlamak için gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin 7 bölgesi, festivalimizde yemekleri, türküleri, dansları ve el sanatlarıyla kendi ifade ediyor. Yabancı ülkelerin dernekleri de aynı şekilde festivalimizde yer alıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Türkiye, Eylül, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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