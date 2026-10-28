Muş'ta AFAD'ın afet eğitimleri bu yıl 80 bin 950 kişiye ulaştı - Son Dakika
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Muş'ta AFAD'ın afet eğitimleri bu yıl 80 bin 950 kişiye ulaştı

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Muş\'ta AFAD\'ın afet eğitimleri bu yıl 80 bin 950 kişiye ulaştı
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Muş\'ta AFAD\'ın afet eğitimleri bu yıl 80 bin 950 kişiye ulaştı
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Muş'ta 'Nerede Hayat Orada AFAD' çalışmaları kapsamında bu yıl 80 bin 950 kişiye afet farkındalık eğitimi verildi. Eğitimlerde deprem, yangın ve sel önlemleri anlatılırken 23 bin 500 öğrenciye ulaşıldı; son olarak bir lisede çök-kapan-tutun ve acil durum çantası gösterildi.

İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş'ta "Nerede Hayat Orada AFAD" sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl 80 bin 950 kişiye afet farkındalık eğitimi verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri olası deprem, yangın ve sel gibi afetlere karşı toplumda bilinç oluşturmak amacıyla kamu kurumu, özel işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve okullarda eğitim ve tatbikat çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitimlere katılanlar afet öncesinde alınması gereken güvenlik önlemleri, afet sırasında doğru davranış biçimleri, tahliye kuralları ve afet sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendiriliyor.

"Nerede Hayat Orada AFAD" sloganıyla bu yıl kent merkezi ve ilçelerde 80 bin 950 kişiye afet farkındalığı eğitimi veren ekipler, son olarak Muş İlci İnşaat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Okulda deprem farkındalık eğitimi etkinliği düzenleyen ekipler, öğrencilere acil durum çantasının hazırlanması, eşyaların sabitlenmesi ve deprem anında uygulanması gereken çök-kapan-tutun hareketi hakkında bilgi verdi.

"Gelen tüm eğitim taleplerini karşılıyoruz"

AFAD Eğitim Şube Müdürü Erkan Bayrak, AA muhabirine, Muş'ta kamu kurumlarında ve okullarda afet farkındalık eğitimleri düzenlediklerini, yangın ve deprem tahliye tatbikatları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Müdürlük bünyesinde oluşturulan ekiple eğitimlerini sürdürdüklerini ifade eden Bayrak, şöyle konuştu:

"Bu yıl Muş genelinde 80 bin 950 kişiye afet farkındalık eğitimi verdik. Bu kapsamda 23 bin 500 öğrenciye ulaştık. Bu konuda Sayın Valimiz ve İl Müdürümüz desteklerini eksik etmediler. Onların desteği sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarımızda eğitimlerimize devam ediyoruz. Öğrencilerimize afet öncesinde, olası afet sırasında ve sonrasında doğru davranışların neler olduğunu anlatıyoruz. Afetlerin ilk 72 saatinde yapılması gereken doğru davranışları da öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Acil durumlarda okullarımızda ve kamu kurumlarımızda almamız gereken önlemler var, onlar hakkında bilgi veriyoruz."

Muş İlci İnşaat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde de bu kapsamda farkındalık eğitimi ve deprem tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirten Bayrak, şunları kaydetti:

"Okulumuzdaki riskleri belirledik. Tehlike oluşturabilecek unsurların neler olduğunu öğrencilerimize anlattık. Olası bir deprem anında eşyanın sabitlenmesinin öneminden, afet ve acil durum çantasından ve afet ve acil durum aile planından bahsettik. İl dışındaki bağlantı kişilerimizi, afet ve acil durum telefonlarımızı, afet sırasında sakin olunması gerektiğini, deprem sırasında dış duvarlardan, balkonlardan ve merdivenlerden uzak durulması gerektiğini öğrencilerimize anlattık. Biz her zaman tedbirimizi almak zorundayız. Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak gelen tüm eğitim taleplerini karşılıyoruz."

Dokuzuncu sınıf öğrencisi Havva Önel de AFAD ekiplerinin okula gelip kendilerine eğitim verdiğini belirterek, "Bize AFAD çantasının nasıl hazırlanacağını öğrettiler. Daha önce AFAD çantasının nasıl hazırlanacağını biliyorduk ancak çantada eksikler olduğunu fark ettik. Bunları tamamlayacağız ve evlerimizde AFAD çantası oluşturacağız. Dolapların ve bazı eşyaların sabitlenmesi, deprem sırasında çök-kapan-tutun hareketini yapmamız gerektiğini öğrendik. Bunları uygulayarak afetler sırasında daha doğru davranışlar sergilemeye çalışacağız. Muş, deprem riskinin olduğu bir bölgede yer alıyor. Bu nedenle eğitimlerin verilmesi çok önemli. Öğrendiklerimiz sayesinde hayatımızı daha güvenli bir şekilde sürdürebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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