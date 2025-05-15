Muş\'ta \'Meryem\' Tiyatrosu Sahnelendi

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican'ın Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için kaleme aldığı "Meryem" adlı tiyatro oyunu Malazgirt ilçesinde sahnelendi.

Muş Alparslan, Malatya Turgut Özal Üniversiteleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kız Öğrenci Yurdu'ndaki Kongre ve Kültür Merkezi'nde tiyatro etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Rektör Alican'ın Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için kaleme aldığı "Meryem" adlı tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu.

İsrail, Türk ve Filistinli üç kadının hikayesi üzerinden barış ve kardeşlik mesajlarının verildiği oyuna, Malazgirtliler ilgi gösterdi.

Oyunu, Kaymakam Göksu Bayram, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Vekili Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Oğuzhan Karaçetin, Malazgirt Meslek Yüksek Okul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Adem Aktaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vahdettin Atılgan, kurum amirleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.