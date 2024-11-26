MÜSİAD EXPO 2024'te Küresel Sorunlar Tartışıldı

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı'ndaki "Küresel Adalet, Küresel Ticaret: Gezegeni Korurken Refahı Paylaşmak" adlı panelde iklim değişikliği, gıda krizi ve küresel işbirliğinin öneminin üzerinde duruldu.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu ve MÜSİAD tarafından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı"nda "Küresel Adalet, Küresel Ticaret: Gezegeni Korurken Refahı Paylaşmak" adlı panel düzenlendi.

Panele, MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Osman Nuri Önügören, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomi Politikaları ve Kuruluşları Genel Müdür Yardımcısı Hayriye Işıl Cemali Doğan, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye Temsilcisi Stephen Cahill konuşmacı olarak katıldı.

Savaş ve krizler işbirliğine olan ihtiyacı gözler önüne seriyor

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Önügören, gelir eşitsizliği, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınmanın yanı sıra, dünyanın farklı bölgelerinde devam eden krizlerin "insanlığın adalet ve barış arayışını daha da zorlaştırdığını" belirtti.

Rusya- Ukrayna savaşının küresel dengeleri sarsarak enerji güvenliği, gıda tedarik zinciri ve ekonomik sürdürülebilirlik üzerinde önemli etkiler yarattığını belirten Önügören, Gazze'de devam eden insani krizin, sadece bölgesel değil aynı zamanda küresel etkilerinin olduğunu ifade etti.

Savaş ve krizlerin dünya çapında işbirliğine olan ihtiyacı gözler önüne serdiğini ifade eden Önügören, iş dünyasının uluslararası platformlarda daha etkin rol üstlenmesi, adalet ve sürdürülebilirliği merkeze alarak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Mülteci ve göç sorunu

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Altunbaş, konuşmasında mülteci ve göç sorununa değindi.

Dünya içinde savaş ve doğal felaketler nedeniyle yer değiştiren nüfusa dikkati çeken Altunbaş, bunun küresel olarak büyük bir tehlike oluşturduğunu söyledi.

Altunbaş, en önemli küresel sorunların başında gelir adaletsizliğinin ve gıda güvenliğinin geldiğini kaydetti.

Alternatif tedarik kanallarına ihtiyaç duyuluyor

Konuşmasına Gazze'deki soykırıma değinerek başlayan Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, "Biz burada bu toplantıyı yaparken, siviller İsrail tarafından hedef alınmaya ve yüz binlerce kişi yerinden edilmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Filistin'de İsrail'in sürdürdüğü soykırımın uluslararası toplumun en büyük önceliğinin olması gerektiğini söyleyen Tuzcu, ayrıca bölgedeki tüm mağdurlara yardım ulaştırılmasına olan ihtiyacın altını çizdi.

Tuzcu, "Hepimiz küresel ticaret ve ekonominin köklü bir değişimle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Küresel gayrisafi milli hasıla artık geçmişte olduğu gibi artmıyor. Ticaret de geçmişte olduğu gibi büyümüyor." dedi.

Tüm sektörlerde alternatif tedarik kanallarına sahip olunması gerektiğini ifade eden Tuzcu, "Pandemi bize herkes güvende olana kadar kimsenin güvende olmadığını gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Tuzcu, "Türkiye kıtalar, kültürler ve ekonomiler arasında bir köprü konumunda. Coğrafi konumumuz, dinamik ekonomimiz ve küresel adaletimiz bize uluslararası işbirliğine ve küresel ticarete katkıda bulunmak için eşsiz bir sorumluluk ve aynı zamanda fırsat veriyor." dedi.

Türkiye'nin G20'deki rolü

Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomi Politikaları ve Kuruluşları Genel Müdür Yardımcısı Doğan, son dönemlerin ana problemlerinden biri olan eşitsizliğin, Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde gündeme geldiğini belirtti.

Dünyanın çeşitli ve çok katmanlı krizlerle karşı karşıya olduğunu kaydeden Doğan, G20 bildirisinde Gazze'deki duruma ilişkin ifadelerin yer almasının "bir başarı" olduğunu dile getirdi.

Doğan, Türkiye'nin G20'de kutuplaşma ve ayrılıkları önlemek için çaba sarf ettiğini ifade ederek, Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'ının kurucu üyelerinden olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2015'teki G20 zirvesinde kapsayıcılık, yatırım ve uygulama konularının ana maddeler olduğunu söyledi.

"Şimdi beraber çalışma zamanı"

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Purnama, bir ülkenin ne kadar büyük olursa olsun küresel sorunları tek başına çözemeyeceğini, işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek iklim ve enerji konusunda da dünyaya "sonuç sunmanın" önemli olduğunu kaydetti.

Ülkelerin enerji ve karbon vergilerindeki farkın, bu konuda sorunlara yol açtığını söyleyen Purnama, her ülkenin sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.

Purnama, "Şimdi beraber çalışma zamanı çünkü zorluklarımız, doğası gereği küresel. Bunları kendi yöntemlerimizle çözemeyiz." dedi.

Gıda yardımında özel sektörün yeri

WFP Türkiye Temsilcisi Cahill, çalışmalarının, gıda eksikliği nedeniyle değil, gıdanın eşit dağıtılmamasıyla ilgili olduğunu belirtti.

Cahill, bütçenin yüzde 80'inin çatışmaların olduğu bölgelere harcandığını belirterek yardımları sağlarken çoğunlukla özel sektörden faydalandıklarını kaydetti.