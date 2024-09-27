MÜSİAD New York'ta önemli görüşmeler gerçekleştirdi

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyeti, New York'ta üst düzey temaslarda bulundu.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımlarıyla düzenlenen çeşitli etkinliklerde, Türk ve Amerikalı iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve kamu temsilcileri ile bir araya geldi.

Söz konusu etkinlikler çerçevesinde, MÜSİAD Genel Başkan Mahmut Asmalı, Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Selim Sar, İhracatı Geliştirme Komisyonu Başkanı Abdullah Bozatlı ve komisyon üyelerinden oluşan 12 kişilik heyet, üst düzey katılım ve yoğun temaslarla geçen programlar kapsamında, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi, yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve küresel iş birliğinin artırılmasının hedeflendiği toplantılar gerçekleştirdi.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi ile ortak etkinlik

Açıklamaya göre, MÜSİAD ve Turkish American Steering Committee (TASC) iş birliğiyle New York'ta düzenlenen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımlarıyla Türk ve Amerikalı iş insanları bir araya geldi.

Türkiye'nin yatırım, sanayi ve ticaretteki başarıları ve iş dünyasına sunduğu fırsatların ele alındığı toplantıda, bakanlar ve TASC Başkanı Avukat Seyit Şahin'in konuşmalarıyla katılımcılar bilgilendirildi. Program, soru-cevap bölümüyle son bulurken, Türkiye adına önemli gelişmelerin temelleri atıldı.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin gala yemeği

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) düzenlediği gala yemeğinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve bakanların katılımlarıyla Türk ve Amerikalı toplum temsilcileriyle bir araya gelindi. MÜSİAD Başkanı Asmalı ve beraberindeki heyetin de katılım sağladığı programda, göç, İslamofobi ve terörle mücadele konularında önemli mesajlar verilirken, Filistin, Lübnan ve diğer mazlum coğrafyalar için Türkiye'nin yapıcı rolü vurgulandı. Program sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, MÜSİAD Başkanı Asmalı, iş dünyası temsilcileri ve katılımcılara plaket takdim edilerek, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

15. Türkiye Yatırım Konferansı

MÜSİAD heyeti, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından Türk Evi'nde düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlarla birlikte Amerikalı üst düzey şirket yöneticileri bir araya geldi. Etkinlikte, Türkiye'nin küresel ticaretteki güçlü konumu, yatırım fırsatları ve iş birliği olanakları detaylı bir şekilde ele alındı. Karşılıklı doğrudan yatırımların artırılması hedeflenen buluşma, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar için bir çekim merkezi olma yolundaki kararlılığını pekiştirdi.

Yatırım Konferansı Resepsiyonu

New York Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen Yatırım Konferansı Resepsiyonu da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakanlar ve MÜSİAD heyetinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Türk ve Amerikalı iş insanlarının bir araya geldiği gecede, Türkiye-ABD ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması konularında önemli görüşmeler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmaya da değinilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırılara, insan hakları ihlallerine ve küresel adaletsizliğe dikkat çekti. 'Dünya 5'ten Büyüktür' mesajını bir kez daha güçlü bir şekilde dile getirerek, Türkiye'nin uluslararası arenada hak ve adalet mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Genel Başkanımız Mahmut Asmalı da Cumhurbaşkanımızın bu güçlü duruşunu takdir ederek, Türkiye'nin hak ve adalet mücadelesine olan inanç ve kararlılığını yineledi. MÜSİAD olarak, bu tür üst düzey etkinliklerde Türkiye'nin ekonomik ve sosyal vizyonunu küresel platformlarda temsil etmekten gurur duyuyoruz. Ülkemizin kalkınması ve uluslararası ilişkilerimizin güçlenmesi adına çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."