Mustafa Destici: Emekli İkramiyeleri Neden Enflasyon Oranında Artırılmıyor?

(İSTANBUL) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, iktidara emeklilerin bayram ikramiyelerinin neden enflasyon oranında artırılmadığını sorarak, "Eğer enflasyon oranında artırılmış olsaydı bugün emekli ikramiyesinin 10 bin lira olması gerekiyordu. Ramazan ayında artırılmadı ve 4 bin lira verildi. Önümüzde Kurban Bayramı var. En azından vatandaşımızın ve emeklilerimizin kurban kesebilmesine yardımcı olunmalıdır" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü ve Eczacılık Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Destici, şunları kaydetti:

"Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Öncelikle tüm çiftçi kardeşlerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Kendim de kısmen çiftçilik yapan birisi olarak çiftçilerimizin taleplerini ve beklentilerini çok iyi biliyorum. Her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanında olduk; bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye, tarım ve gıda ürünlerinde giderek kendi kendine yetemeyecek bir pozisyona doğru gidiyor. Bu gidişatı durdurmalı, tam tersine çevirmeli ve kendi kendine yetmenin de ötesine geçerek, başta komşu ülkeler olmak üzere dünyaya tarım ürünleri ihraç eden öncü ülkelerden biri olmasını sağlamalıyız."

Bugün çeşitli destekler veriliyor, bunu teslim etmek gerekir; ancak bu desteklerin çok daha fazla artırılması gerekiyor. Özellikle savaşlarla birlikte artan maliyetler, akaryakıt ve mazot fiyatları, gübrenin hammaddesi olan kimyasalların fiyatları ve ilaç maliyetleri nedeniyle çiftçilerimizin daha güçlü bir şekilde desteklenmesi gerektiğini ifade ediyorum.

Bugün aynı zamanda Eczacılık Günü. Bu vesileyle tüm eczacılarımızın da Eczacılık Günü'nü tebrik ediyor, kutluyorum. Onlar da çok önemli bir görev üstleniyorlar. 24 saat nöbetçi uygulamasıyla vatandaşlarımıza hizmet veriyorlar. Kendilerine de şükranlarımızı ifade ediyorum."

"BİZİM EKONOMİMİZ KIRILGAN"

Enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, şöyle konuştu:

"Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15-21 bandından yüzde 26 bandına yükseltti. Bu, enflasyonun düşmediği ya da çok yavaş düştüğü anlamına gelir. Enflasyon düşmeyince gıda fiyatları da yalnızca enflasyon oranında kalmıyor, onun çok daha üzerinde artıyor. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan sürekli iniş çıkışlar ve mobil eşel sistemi bütün piyasayı olumsuz etkiliyor. Çünkü bizim ekonomimiz kırılgan. Bu kırılganlığın iki temel sebebi var; biri dış ticaretten kaynaklanan cari açık, diğeri bütçe açığıdır. Bunların üzerine bir de yüksek faiz eklenince en büyük mağduriyeti düşük gelirli dezavantajlı kesimler yaşıyor."

"EMEKLİ İKRAMİYELERİ NEDEN ENFLASYON ORANINDA ARTIRILMIYOR?"

Destici, emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin, "2023 Temmuz ayında yapılan haksızlık ortadan kaldırılsın diyoruz. Çalışanla emekli arasındaki denge üçte iki seviyesindeydi, bugün üçte bire düşmüş durumda. Bunu kabullenmek mümkün değildir. Ayrıca emekli ikramiyeleri konusunda da soruyoruz: Neden enflasyon oranında artırılmıyor? Eğer enflasyon oranında artırılmış olsaydı bugün emekli ikramiyesinin 10 bin lira olması gerekiyordu. Ramazan ayında artırılmadı ve 4 bin lira verildi. Önümüzde Kurban Bayramı var. En azından vatandaşımızın ve emeklilerimizin kurban kesebilmesine yardımcı olunmalıdır" diye konuştu.

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması gerektiğini savunan Destici, "Temmuz ayında herkes zam alacak ama asgari ücretli olduğu yerde sayacak. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yüzde 26. Bunun en azından bir kısmı, örneğin yarısı, asgari ücrete yansıtılabilir. Nasıl memurun maaşına ilk altı aylık enflasyon farkı zam olarak yansıyorsa, nasıl emeklinin maaşına zam olarak yansıyorsa, nasıl kamu işçisinin ve belediye işçisinin maaşına zam olarak yansıyorsa, asgari ücretlinin maaşına da zam olarak yansıtılmalıdır" dedi.

"AİLE YAPISININ YIPRATILMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Destici, aile yapısı ve nüfus konularına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"2025 yılında Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi olarak açıklandı. Genç nüfusun ve çocuk sayısının giderek azaldığını biliyoruz. Bu nedenle aile yapısının yıpratılmasına müsaade etmeyeceğiz. LGBT gibi sapkınlıklara asla taviz vermeyeceğiz. Evlilik dışı hayatı normalmiş gibi gösteren yayınlara, dizilere ve programlara dur diyeceğiz. Evliliği ve çocuk sahibi olmayı hem özendirecek hem de bunun Türk kültürünün ve İslam inancının bir gereği olduğunu ifade edeceğiz. Aynı zamanda aile kuranlara daha ciddi destekler vereceğiz. Çocuk yardımlarını bu komik rakamlardan çıkarıp daha ciddi seviyelere getireceğiz."

"BU KÖPEKLER ARTIK TOPLANMALIDIR"

Destici, sokak köpeklerinin toplatılması ve bunu yapmayan belediyeler hakkında gereğinin yapılması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"En son Van'da küçücük, henüz 5-6 yaşında bir çocuğumuz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Şimdi de önüme gelen notta Hatay'da 7 yaşındaki bir çocuğa köpeklerin saldırdığı bilgisi var. Sokakta yürüdüğü sırada saldırıya uğrayan Yiğit Mert Kocagül ölümden döndü. Bizim çocuklarımız her gün bunu yaşamak zorunda mı? Kanun çıktı. Eğer bunu uygulamayan belediyeler varsa, belediye başkanları hakkında kanunun gereği yapılmalıdır. Bu köpekler artık toplanmalıdır. Gittiğimiz her yerde bu olaylarla karşılaşıyoruz. Bir kez daha söylüyorum: Bir çocuğun daha köpek saldırısında hayatını kaybetmesine tahammülümüz yok. İmkan varsa bu hayvanlar toplanıp barınaklara götürülsün, bakımları yapılsın, beslensinler. Buna kimsenin itirazı yok. Ancak imkan yoksa ve başka çare kalmamışsa uyutulmaları gerekiyorsa bu da yapılmalıdır. Çünkü bizim için öncelikli olan çocuklarımız, insanlarımız, kadınlarımız ve yaşlılarımızdır."