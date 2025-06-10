Mustafa Yeneroğlu: Binlerce Gemiyle Gazze'ye Doğru Hareket Etme Zamanı Çoktan Gelmiştir - Son Dakika
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Mustafa Yeneroğlu: Binlerce Gemiyle Gazze'ye Doğru Hareket Etme Zamanı Çoktan Gelmiştir

10.06.2025 16:07  Güncelleme: 16:46
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Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Madleen’e yapılan saldırı, Akdeniz’in vicdan gemilerini durdurmaya asla yetmeyecektir. Akdeniz’de bir değil, yüzlerce, binlerce gemiyle Gazze’ye doğru hareket etme zamanı çoktan gelmiştir. Dünyanın her limanından, her renginden, her milletinden her inanca mensup olan insandan Gazze’ye bir insanlık köprüsü kurmalıyız" dedi.

(ANKARA) - Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, " Madleen'e yapılan saldırı, Akdeniz'in vicdan gemilerini durdurmaya asla yetmeyecektir. Akdeniz'de bir değil, yüzlerce, binlerce gemiyle Gazze'ye doğru hareket etme zamanı çoktan gelmiştir. Dünyanın her limanından, her renginden, her milletinden her inanca mensup olan insandan Gazze'ye bir insanlık köprüsü kurmalıyız" dedi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında; İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların devam etmesini ve Madleen isimli insani yardım gemisinin uluslararası sularda İsrail donanması tarafından içindeki aktivistlerle birlikte alıkonulmasına tepki gösterdi. Yeneroğlu'nun yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkan'ımız Sayın Ferdi Zeyrek'e, talihsiz bir kaza sonucu vefat eden değerli başkanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle ailesine sabırlar diliyorum. Sevenlerine, yakınlarına, Manisa halkına başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok kısa zamanda bütün Manisalıların gönlüne taht kurmuş bir siyasetçi örneğiyle karşı karşıyayız. CHP camiasına başsağılığı dileklerimi buradan paylaşmak istiyorum.

Gazze'de süregelen katliamın 613'üncü günündeyiz. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun korkunç saldırılarında en az 54 bin Filistinli hayatını kaybetmiş 118 binin üzerinde insan yaralanmıştır. Sadece can kayıpları değil, adeta yaşamın imkansız kılındığı; elektriğin, temiz suyun, gıdanın ve ilacın sistematik olarak engellendiği Gazze'de katliamdan şimdilik kurtulmuş insanlar açlık ve yokluk ile karşı karşıya. 2 milyondan fazla insan tam bir kuşatma altında adeta ölüm kampında bekletilmektedir. Bu tablo yalnızca bir savaş suçu değil, uluslararası hukuka göre soykırım niteliği taşıyan eylemlerin de zinciridir. İsrail, Gazze'de kelimenin tam anlamıyla soykırım suçu işlemektedir.

"Dünyanın her limanından, renginden, milletinden her inanca mensup insandan Gazze'ye bir insanlık köprüsü kurmalıyız"

Dün sabah İsrail donanması, uluslararası sularda seyreden Madleen adlı insani yardım teknesini zorla durdurdu. Bu teknede başta çevre aktivisti Greta Thunberg ve Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan olmak üzere 12 barışçıl eylemcinin yanında bebek maması ve temel gıda maddelerinden oluşan sembolik bir destek vardı sadece. İsrail makamları bu vicdani girişimi de adeta ezme çabası içerisinde alaycı bir dille 'selfie yatı' olarak küçümsemekle kalmadı, gemiyi Aşdod limanına çekti. Bugün gün içerisinde bazı eylemcilerin sınırdışı edildiği haberini aldık. Madleen'e yönelik bu hukuk dışı müdahaleyi kınıyorum. Gemideki tüm tutukluların istisnasız bir biçimde derhal serbest bırakılmalıdır. Madleen'e yapılan saldırı, Akdeniz'in vicdan gemilerini durdurmaya asla yetmeyecektir. Akdeniz'de bir değil, yüzlerce, binlerce gemiyle Gazze'ye doğru hareket etme zamanı çoktan gelmiştir. Dünyanın her limanından, her renginden, her milletinden her inanca mensup olan insandan Gazze'ye bir insanlık köprüsü kurmalıyız. İsrail'in katliamlarını sürdürmesini ne pahasına olursa olsun durdurmalıyız.

Bugün Gazze sadece bir coğrafyanın adı değil, tüm insanlığın vicdanını hareket geçiren bir semboldür. İsrail'in bu saldırgan hukuk tanımazlığına karşı en büyük gücümüz küresel dayanışma ve sivil protesto eylemleridir. Üniversite kampüslerinden şehir meydanlarına, Boston'dan Johannesburg'a dek insanlar Gazze soykrımını durdurmak için sokakları dolduruyor. Buradan tüm dünya halklarına sesleniyorum, eylemler büyütülmeli, dayanışma dalgası kesintisiz biçimde dünyanın her yerinde devam etmelidir. İsrail'e savaş mühimmatı taşıyan gemilere Mersin limanı kapalı olsun. Mersin limanına giremesinler. Kesinlikle Türkiye üzerinden İsrail'e soykırımı destekleyen en ufak bir madde bile ulaşmasın istiyoruz. Mersin limanına varmış soykırıma destek veren Vela adlı bir yük gemisine dikkat çekmek istiyorum. Bu gemi İsrail savaş sanayisi için çelik boru taşıyor. Hükümet de sadece hamaset yapmasın, az da olsa Türkiye üzerinden savaşa destek verilmesin derken acı tablolarla karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. Vela gemisinin Mersin limanına yanaşmasına asla izin verilmemelidir. Derhal durdurulmalı, hakkında soruşturulmalı, taşıdığı yasa dışı askeri yüke el konulmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mustafa Yeneroğlu: Binlerce Gemiyle Gazze'ye Doğru Hareket Etme Zamanı Çoktan Gelmiştir - Son Dakika

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