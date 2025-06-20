Müteahhitlerden Dönüşüm Projeleri için Süre Uzatımı Talebi

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, deprem bölgesinde 30 Haziran'da sona erecek olan yerinde dönüşüm projeleri için başvuru süresinin uzatılmasını istedi.

Bülbüloğlu, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da 131 bin bağımsız bölümün ağır hasarlı ve yıkık olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Devletin Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere afetin etkilediği illerde 2 yılı aşkın süredir yoğun bir inşaat faaliyeti yürüttüğünü dile getiren Bülbüloğlu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut aracılığıyla yapılan konutların yanı sıra yerinde dönüşüm kampanyasıyla da vatandaşa sunulan bir takım imkanlar olduğunu anımsattı.

Temmuz 2023 tarihi itibarıyla açıklanan kampanyada tapusal sorunlar ve çeşitli sebeplerle yerinde dönüşüm projelerine başvuruda istenilen rakamlara ulaşılamadığını ifade eden Bülbüloğlu, şöyle devam etti:

"Bugün Malatya'mızda yerinde dönüşüm kampanyası adı altında yaklaşık 6 bin bağımsız bölüm için ruhsat verildi. Bu sürecin geciktirilmesi, gerekli imar yapılaşma koşullarının geç alınması yerinde dönüşümün daha geç başlamasına neden oldu. Şu anda tam yerinde dönüşüm kampanyası adı altında vatandaşlarımız bir araya gelip ilgili müteahhit firmayla anlaşmalarını sürdürerek hızlı bir şekilde inşaata başlama gayreti içerisindeler ancak maalesef bilindiği üzere 30 Haziran tarihi itibarıyla yerinde dönüşüm kampanyasında ruhsat süreci sona erecek. Bizler Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan, Sayın Bakanı'mız Murat Kurum'dan bu sürecin en azından yıl sonuna kadar uzatılması, hatta mümkünse bir yıl uzatılması talebinde bulunuyoruz. Çünkü şu anda hem Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerimiz, merkez ilçe belediyelerimizde ciddi anlamda bir yoğunluk söz konusu ve bekleyen ruhsat söz konusu. Hala vatandaşlarımızın başvuruları devam etmekte. Bunları hem belediyelerimizin yetiştirmesi hem de vatandaşlarımızın yetiştirmesi mümkün olmayacaktır."