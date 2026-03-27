Müzik tartışması kanlı bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Müzik tartışması kanlı bitti

Müzik tartışması kanlı bitti
27.03.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökçebey'de yüksek sesli müzik yüzünden yaşanan tartışmada, biri ölü, biri yaralı.

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde yüksek sesli müzik tartışmasında komşusu Dilara Yıldırım'ı (24) bıçaklayarak öldürüp, erkek arkadaşı Faruk B.'yi (23) yaralayan Serdar Subaşı (34) tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, "Hiçbir şekilde Dilara'ya karşı husumetim yoktu. Arkamdan saldırdığı sırada aniden dönünce kazaen yaralandı, o an bıçaklandığını anlamadım bile. Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Olay, geçen yıl 28 Eylül'de Gökçebey ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Dilara Yıldırım, erkek arkadaşı Faruk B. ile otomobille evlerinin önüne geldi. İddiaya göre burada Dilara Yıldırım ile Faruk B. otomobilde yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Bu sırada B.S., camdan komşusu Yıldırım ile erkek arkadaşına tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışmaya B.S.'nin oğlu Serdar Subaşı da dahil oldu. Serdar Subaşı, mutfaktan aldığı bıçakla sokağa çıktı. Burada tartışma kavgaya dönerken, Serdar Subaşı, Dilara Yıldırım ve Faruk B.'yi bıçakladı, otomobilinin lastiklerini de keserek zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Subaşı, jandarmaya teslim oldu. Yaralılardan Dilara Yıldırım kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Faruk B. ise Çaycuma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Dilara Yıldırım, memleketi Karabük'te toprağa verilirken Serdar Subaşı tutuklandı.

Serdar Subaşı hakkında, 'kadına karşı kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Salonda, tutuklu sanık Subaşı ile yaralanan Faruk B. ve taraf avukatları hazır bulunurken, Dilara Yıldırım'ın annesi Yeliz Yıldırım SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

'LASTİKLERİ PATLATTIĞIMI GÖRÜNCE BANA YUMRUK ATMAYA BAŞLADI'

Öldürme kastı olmadığını söyleyen sanık Serdar Subaşı, "Saat 03.00 sıralarında yüksek sesli müzikle bir araç geldi. Camdan baktığımda sürgülü kapımızın önüne, araçlarımızın çıkışını kapatacak şekilde park ettiğini gördüm. Araçtan inen Faruk'un elinde açılmamış bira şişeleri vardı. Yabancı olduğu için 'Hayırdır, kime bakıyorsun?' diye seslendim. Bana ağır küfürlerle karşılık verdi. Eşim beni tuttu, evden çıkmamı engelledi. Tekrar camdan baktığımda Faruk'un yanında Dilara'yı gördüm. Aşağıdan bana ve eşime yönelik küfürlerine devam ettiler. Alt kata indim, annem çıkış kapısında durup beni engelledi. Daha sonra seslerin çoğaldığını fark edip balkondan baktığımda babamın dışarı çıktığını gördüm. Babamı ortalarına almışlardı. Önde Faruk, arkasında Dilara vardı ve küfrediyorlardı. Faruk babama yumruk sallıyor, bir yandan da elini sol cebine atıyordu. Bunu görünce alt katta babamın evinden mutfaktan bir bıçak alıp dışarı çıktım. İlk önce kapımızı kapatan Faruk'un arabasının sol ön lastiğini kestim. Faruk lastikleri patlattığımı görünce bana yumruk atmaya başladı ancak sarhoş olduğu için isabet ettiremedi. Elimdeki bıçağı korkutmak amacıyla salladım, bel tarafına geldi. Amacım sadece korkutmak ve saldırısını önlemekti" dedi.

'PİŞMANIM, TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM'

Yaralanınca Faruk B.'nin kaçtığını ancak kendisinin sinirlerine hakim olamayıp aracın diğer lastiklerini de kestiği sırada arkasından Dilara Yıldırım'ın geldiğini anlatan Serdar Subaşı, "Lastikleri kesmek için çömelik vaziyetteydim. Arkamdan birisi bana tokat ve yumruk atıp ensemi, boynumu tırmalamaya başladı. 'Seni öldüreceğim' diyerek hakaret ediyordu. Baktığımda Dilara olduğunu gördüm. Çömelik olduğum için bir anda kalkamadım. Elimde büyük bir bıçak varken sert bir şekilde sola doğru döndüm. Bana doğru hamle yapınca o esnada yaralanmış. Ardından geri çekilip evinin olduğu sokağa doğru yürüdü. Evime girdikten sonra eşimi kontrol etmesi için gönderdim. Eşim, Dilara'nın yaralandığını ve karnından kan geldiğini söyleyince hemen 112'yi aradım. Ambulans gecikince ikinci kez aradım, muhtara haber verdim. Hiçbir şekilde Dilara'ya karşı husumetim yoktu. Arkamdan saldırdığı sırada aniden dönünce kazaen yaralandı, o an bıçaklandığını anlamadım bile. Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

'KAÇMAK İSTEDİM BENİ SIRTIMDAN BIÇAKLADI'

Sanığın savunmalarını yalanlayan ve sırtından bıçaklandığını söyleyen Faruk B. ise "Hastaneden çıkıp kız arkadaşımı evine bırakmak için sokağa girdim. Yol bozuk olduğu için evin önüne kadar çıkamadım, sanığın evinin karşısına aracı park ettim. İnene kadar sanığı görmedim. Bana laf atıp küfretti. Arabaya binip uzaklaşmak istedim ancak babası dışarıdaydı ve kız arkadaşımın kafasına vurdu. Arabadan inip aralarına girdim. O esnada Serdar balkondan atlayıp yanımıza geldi. Bıçağı görür görmez kaçmak istedim ama beni sırtımdan bıçakladı. Sonrasında aracımın lastiklerini kesti. Ben olay yerinden ayrılırken Dilara ayaktaydı, hiçbir sıkıntısı yoktu. Bıçaklansa fark ederdim. Aracımda yüksek sesle müzik çalmıyordu. Şikayetçiyim" dedi.

'Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum' diyen Dilara Yıldırım'ın annesi Yeliz Yıldırım, güvenlik kamerası kayıtlarını jandarmaya teslim ettiklerini ve şikayetçi olduğunu söyledi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLETİLDİ

Tanıkların da dinlendiği duruşmada, olaya ait güvenlik kamerası kayıtları izlendi. Görüntülerde, Yıldırım'ın önce eve geldiği sonra tekrar dışarı çıktığı, kavga nedeniyle küfür seslerini yükseldiği, birinin 'Kalk Dilara' diye bağırması, sanığın babası B.S.'nin de Faruk B.'ye 'bin arabana git' dediği anlar yer aldı.

MÜTALAA İÇİN SÜRE VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı ve mütalaa vermek için süre istedi. Mahkeme heyeti, sanığa Faruk B.'nin aracındaki maddi zararı karşılaması için süre verdi. Sanığın tutukluluğunun devamına ve savcıya mütalaa için süre verilmesine karar verilirken, duruşma ertelendi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Müzik tartışması kanlı bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 16:35:14. #7.12#
SON DAKİKA: Müzik tartışması kanlı bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.