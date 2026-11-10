Nablus'ta İsrail ateşiyle ölen 14 yaşındaki Filistinli çocuğun bedeni alıkonuldu - Son Dakika
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Nablus'ta İsrail ateşiyle ölen 14 yaşındaki Filistinli çocuğun bedeni alıkonuldu

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Nablus\'ta İsrail ateşiyle ölen 14 yaşındaki Filistinli çocuğun bedeni alıkonuldu
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Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail güçleri Nablus'un kuzeybatısındaki Burka kasabasında 14 yaşındaki Filistinli çocuğu vurdu ve çocuk hayatını kaybetti. Bakanlık cansız bedenin alıkonduğunu, Filistin Kızılayı baskında 17 ve 19 yaşındaki iki kişinin yaralandığını bildirdi.

RAMALLAH, 10 Kasım (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Sivil İşler Bakanlığı, Nablus'un kuzeybatısındaki Burka kasabasında 14 yaşındaki Moataz Daghlas'ın İsrail güçleri tarafından vurulduğunu belirtti.

Bakanlık, İsrail güçlerinin çocuğun cansız bedenini alıkoyduğunu da bildirdi.

Filistin Kızılayı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin kasabaya baskın düzenleyerek Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açtığını, 17 yaşındaki bir çocuğun ve 19 yaşındaki bir gencin yaralandığını bildirmişti. Açıklamada, her iki yaralının da hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, bu yılın başından bu yana İsrail güçleri ve yerleşimcilerin saldırılarında 70'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua
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