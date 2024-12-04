Nahçıvan'da Kazan Aleviyle Yaralanan 9 Yaşındaki Ferid Seferova Türkiye'de Tedavi Altında - Son Dakika
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Nahçıvan'da Kazan Aleviyle Yaralanan 9 Yaşındaki Ferid Seferova Türkiye'de Tedavi Altında

Nahçıvan\'da Kazan Aleviyle Yaralanan 9 Yaşındaki Ferid Seferova Türkiye\'de Tedavi Altında

Nahçıvan'da annesinin pilav pişirdiği kazana düşerek yanıklar oluşan 9 yaşındaki Ferid Seferova, Türkiye'de tedavi ediliyor. Uzmanlar, çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

04.12.2024 11:09  Güncelleme: 11:12
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AZERBAYCAN'ın Nahçıvan şehrinde, annesinin pilav pişirdiği kazana düşen ve vücudunda 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluşan Ferid Seferova (9), Erzurum'da tedavi görüyor. Doktorlar, Seferova'nın hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

Nahçıvan'da yaşayan Talehe-Peyman Seferova çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Ferid Seferova, 30 Kasım'da annesinin bahçede pilav pişirdiği kazana düştü. Nahçıvan'da hastaneye kaldırılan Seferova, ilk müdahalenin ardından Türkiye'ye getirildi. Iğdır Devlet Hastanesi'nde, derin yanıkların oluştuğu koluna müdahale edilen Seferova, ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

'TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİK'

Anne Talehe Seferova (36), yanından ayrılmadığı oğlunun durumunu anlatarak, "Evin bahçesinde yemek yapıyordum. Kalabalık aile olduğumuz için kazanda pilav pişiriyordum. O sırada yanıma gelen oğlum ayağının tahtaya takılması sonucu kazanın içine düştü. Biz yanına gidene kadar kendisi kazandan çıktı. Hastaneye götürdük. Bize, 'Ya Bakü'ye ya da Türkiye'ye götürün' dediler. Türkiye'yi tercih ettik. Doktorlar oğluma çok iyi bakıyorlar. Umarım kısa sürede sağlığına kavuşur" diye konuştu.

'DERİN YANIKLAR BULUNUYOR'

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nden Doktor Onur Ceylan, "Hasta, sıcak su kazanına düşmesi sonucu vücudunun yüzde 25'inde 2'nci ve 3'üncü derecede yanıklar mevcut. Özellikle kol ve el bölgesinde derin yanıklar bulunmakta. Medikal ve pansuman tedavilerine devam ettiğimiz hastanın, henüz hayati tehlikesini atlattı diyemeyeceğimiz bir aşamadayız. Hastanın stabil hale gelmesi açısından yaptığımız müdahaleler devam ediyor" dedi.

Ceylan, Türkiye'nin dört bir tarafından olduğu gibi Azerbaycan gibi çevre ülkelerden de gelen binlerce hastayı tedavi ettiklerini söyledi.

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Nahçıvan'da Kazan Aleviyle Yaralanan 9 Yaşındaki Ferid Seferova Türkiye'de Tedavi Altında - Son Dakika

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