Nakliyat-İş Sendikası, SOCAR\'ı İsrail\'e destek verdiği için protesto etti

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Nakliyat-İş Sendikası üyesi bir grup SOCAR şirketini, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle protesto etti.

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyeleri, İsrail'le ticaretini sürdürdüğünü iddia ettikleri şirketin, İstanbul Sarıyer'deki Türkiye Genel Müdürlüğü önünde toplandı.

Filistin bayrağı ve pankartlar taşıyan gruptakiler, İsrail aleyhine sloganlar atarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Grup adına basın açıklaması yapan Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "Bu şirketin, siyonist ve emperyalist İsrail şirketiyle beraberliğini sürdürmesini protesto etmek için buradayız." dedi.

İsrail'in yaptığı katliamlara sessiz kalınamayacağını belirten Osmanoğlu, dünyanın farklı kesimlerinde de protestoların arttığını dile getirdi.

Türkiye'nin Filistin ile aynı İslam coğrafyasının parçası olduğunu vurgulayan Osmanoğlu, "Bir an önce İsrail'le olan tüm ilişkiler askıya alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Sendika üyeleri açıklamanın ardından şirketin önüne siyah çelenk bıraktı.