Nanning\'de 23. Çin-ASEAN Fuarı ve İş-Yatırım Zirvesi başladı

Nanning'de 23. Çin-ASEAN Fuarı ve İş-Yatırım Zirvesi başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlenen 23. Çin-ASEAN Fuarı ve Çin-ASEAN İş ve Yatırım Zirvesi başladı. Perşembe günü başlayan etkinlikler, "Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi Fırsatları, Daha İyi Bir Yaşam" temasına odaklanıyor.
NANNİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenenen 23. Çin-ASEAN Fuarı ve Çin-ASEAN İş ve Yatırım Zirvesi başladı.
Perşembe günü başlayan etkinlikler, "Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi Fırsatları, Daha İyi Bir Yaşam" temasına odaklanıyor.
Kaynak: Xinhua
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