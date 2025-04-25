Narin Cinayetinde 15 Sanık Yargılanıyor - Son Dakika
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Narin Cinayetinde 15 Sanık Yargılanıyor

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetinde 15 sanık, 'suçluyu kayırma' suçundan hakim karşısında.

25.04.2025 10:41
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1) NARİN CİNAYETİNDE 15 SANIK, 'SUÇLUYU KAYIRMA' SUÇUNDAN 2'NCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 19 gün sonra dere yatağından cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 2'nci duruşması başladı.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 28 Aralık'ta görülen davanın 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

15 SANIĞA 'SUÇLUYU KAYIRMA'DAN 2 AYRI İDDİANAME

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz suça sürüklenen çocuklar M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A. (15) hakkında 'Suçluyu kayırma' suçundan hazırlanan iddianame de Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edildi. Sonraki süreçte 2 dava dosyası birleştirildi.

SANIK AVUKATLARI MAHKEME BAŞKANINI HSK'YA ŞİKAYET ETTİ

Sanıkların 17'nci Asliye Mahkemesi'nde yargılandığı ilk duruşma 14 Nisan'da görüldü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin (UCİM) avukatları davaya katılma talebinde bulundu. Sanık avukatları, katılma taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Talebi değerlendiren hakim, katılma taleplerinin kabulüne karar verdi. Hakim, ayrıca sanık avukatlarının reddihakim talebini reddetti. Sanık avukatları, savunmaların ardından müvekkillerinin tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Nisan'a erteledi. Duruşmanın ardından sanık avukatları, 17 Nisan'da mahkeme hakimini Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayet etti. Dilekçede; sanıkların susma hakkı ve diğer hakları hatırlatılmadan, savcı tarafından iddianame okunmadan savunmalara geçildiği, ilgisiz derneğin davaya katılan olarak dahil edildiği ve sanıkların yargılandıkları suçun kanundaki alt sınırının 6 ay olduğu, ancak tutuklulukta geçirdikleri sürenin 7 ayı aştığı belirtilip, duruşma hakimi hakkında soruşturma açılması talep edildi.

TANIKLAR DİNLENİYOR

Tutuklu 6 sanık, davanın ikinci duruşması için güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Haklarında 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istenen 15 sanığın yargılanmasına 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tanıkların dinlenilmesi ile başlandı.

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Kaynak: DHA

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