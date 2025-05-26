Narin Güran cinayeti: Aileye ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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Narin Güran cinayeti: Aileye ağırlaştırılmış müebbet

26.05.2025 20:02
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Narin Güran cinayetinde anne, amca ve ağabeye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran hakkında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından oy çokluğuyla onandı.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanıklar hakkında verdiği kararı değerlendiren Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, oy çokluğuyla karar vererek, cezaları onadı.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin 31 sayfalık istinaf kararında, şu ifadelere yer verildi:

"İstinaf başvuruları üzerine verilen hükümlerin mahiyeti, cezanın nitelikleri ve miktarları ile sanık Nevzat bakımından suç vasfı yönünden CMK m. 286/1 ve m. 291/1 uyarınca, Dairemiz hükmünün tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde, CMK m. 294/1uyarınca temyize tabi olduğuna, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermenin yasal zorunluluk olduğu hususunun gözetilerek Dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak veyahut da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde CMK m. 263/1 uyarınca, zabıt katibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle CMK m. 298/1 uyarınca temyiz sebeplerini içermeyen temyiz dilekçesi nedeniyle temyiz isteminin reddine karar verilebileceğinin gözetilmesi gerektiğinin ihtarı ile Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi."

Sanık müdafilerinin tahliye taleplerinin ayrı ayrı reddedildiği kararda, "Tutuklu sanıklar Nevzat, Enes, Salim ve Yüksel müdafilerinin tahliye talepleri, CMK m.104/3 uyarınca ayrı ayrı değerlendirildiğinde; özellikle Ulusal Kriminal ve Prof. Labudde raporunda tespit edilen insan hareketliliğine ilişkin hususlar da gözetilerek sanıklar hakkında sonuç olarak verilen hapis cezalarının miktarları, atılı suçun niteliği ile tutuklu kaldıkları süre, atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, tutukluluğun verilen sonuç ceza itibariyle infaza dönüşmemiş olması, şahsi, sosyal ve ekonomik durumları ile atılı suçu işlemelerindeki kişilik özelikleri itibariyle kaçma ihtimallerinin kuvvetli bulunması, tutuklama gerekçelerinde lehe değişiklik olmaması nazara alınarak adli kontrolün yetersiz kalacağı değerlendirilmekle, Dairemiz kararının tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2.Ceza Dairesine itiraz yasa yolu açık olmak üzere sanıklar müdafilerinin tahliye taleplerinin ayrı ayrı reddine" denildi.

Diyarbakır Barosu'nun başvurusu reddildi

Öte yandan davada Diyarbakır Barosu'nun istinaf başvurusu, karara karşı hak ve yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi. Diyarbakır Barosu'nun istinaf başvurusu şu gerekçelerle reddedildi:

"Diyarbakır barosu tüzel kişiliği sıfatıyla, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak için mağdur ve sanık yararına görev icra eden avukatlar karşısında tarafsız bir konumda olması gerekmekle birlikte CMK m.237 uyarınca da yargılama konusu suç yönünden suçtan zarar gören sıfatının bulunmaması nedeniyle davaya katılma hakkının ve CMK m.260/1 uyarınca hükmü İstinafa hak ve yetkisinin bulunmadığı anlaşılmakla, ilk derece mahkemesince hukuka aykırı surette katılmasına karar verilen Diyarbakır Barosu Başkanlığının ve istinaf aşamasında başvuruda bulanan Ankara Barosu Başkanlığının istinaf başvurularının CMK'nın 279/1-b maddesi uyarınca reddine."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Narin Güran cinayeti: Aileye ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

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