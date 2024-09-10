Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor - Son Dakika
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Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor

Narin\'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra önceki gün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın nasıl ve ne zaman öldüğüne ilişkin düğümü İstanbul Adli Tıp Kurumu çözecek. Gece yarısı itiraflarda bulunan gizli tanık N.B.'ye jandarma ısrarla amca Salim Güran'ın arabasının arka koltuğunda kimin olduğunu sordu. Narin'in cansız bedeninin taşındığı otomobilde bir kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde duran uzmanlar telefon sinyallerini inceleme altına aldı.

10.09.2024 08:06
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Ayrıntılar geliyor...

İstanbul Adli Tıp Kurumu, Diyarbakır, İnceleme, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor - Son Dakika
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