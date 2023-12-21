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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Narkogüç-40 Operasyonu'nda 376 şüpheli yakalandı" - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Narkogüç-40 Operasyonu'nda 376 şüpheli yakalandı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç-40 Operasyonu kapsamında 47 ilde düzenlenen operasyonda 376 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ve 14 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Narkogüç-40 Operasyonu\'nda 376 şüpheli yakalandı"
21.12.2023 - 08:35,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imal eden ve satan "zehir tacirlerine" yönelik 47 ilde düzenlenen Narkogüç-40 Operasyonu'nda 376 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 535 ekip, 1094 personel ve 21 dedektör köpeğin katılımıyla aralarında Samsun, Eskişehir, Ankara, İzmir ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 47 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ve 14 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğinin bilgisini veren Yerlikaya, 376 şüphelinin de yakalandığını vurguladı.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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