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'Narkogüç-43' operasyonlarında 305 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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'Narkogüç-43' operasyonlarında 305 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde düzenlenen 'Narkogüç-43' operasyonlarında 305 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin hap ele geçirildi.

\'Narkogüç-43\' operasyonlarında 305 şüpheli yakalandı
12.01.2024 - 09:34,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde düzenlenen "NARKOGÜÇ-43" operasyonlarında, 305 şüphelinin yakalandığını, 1 ton 661 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu imalatçıları ve satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ-43 operasyonlarında, 1 ton 661 kilogram uyuşturucu madde ve 417 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 305 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını belirtti.

Operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerine bağlı narkotik suçlarla mücadele şube müdürlükleri ve Van İl Jandarma Komutanlığınca düzenlendiğini belirten Yerlikaya, Adana, Hatay, Sakarya, Gaziantep, Osmaniye, Tokat, Konya, Antalya, Bitlis, Bursa, Malatya, Muğla, Balıkesir, Van, Kocaeli, Ordu, Denizli, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kırklareli, Samsun, Kars, Elazığ, Aydın, Kayseri, Trabzon, Kırıkkale, Diyarbakır, Mersin, Düzce, Mardin, Kahramanmaraş, İstanbul, Çorum, Karaman, Bilecik, Kırşehir, Erzurum, Isparta, Kilis, Bolu, Sivas ve Yozgat'taki operasyonlara 423 ekip ve 1435 personel, 1 hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeğin katıldığını kaydetti.

Yerlikaya'nın, bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcılarına ilişkin paylaştığı verilere göre, Diyarbakır'da 13 kilogram skunk ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı. Konya'da 104 kilogram skunk ele geçirilirken 4 zehir taciri yakalandı.

Kırıkkale'de 60 kilo 500 gram skunk ele geçiridi, 2 zehir taciri yakalandı; Van'da 29 kilo metamfetamin ele geçirildi ve 4 zehir taciri yakalandı; Elazığ'da 28 kilo eroin, muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi, 2 zehir taciri gözaltına alındı.

İstanbul'da 21 kilo 900 gram sentetik kannabionid, 25 bin adet uyuşturucu hap, 16 kilo 750 gram esrar, 14 kilo 650 gram skunk, çok miktarda metamfetamin ve kokain ele geçirilirken, 3 zehir taciri yakalandı.

Ankara'da 2 kilo kokain, 336 bin adet sentetik hap ele geçirildi ve 1 zehir taciri gözaltına alındı.

Ordu'da 6 kilo 250 gram bonzai ele geçirildi, 6 zehir taciri yakalanırken, Muğla'da 4 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 2 zehir taciri yakalandı; Mersin'de, 56 bin adet sentetik ecza ele geçirildi, 1 zehir taciri yakalandı; Van'da ise 1 ton 220 kilo toz esrar ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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