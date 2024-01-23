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NASA'da çalışan Türk bilim insanından 'Türkiye'nin uzay atılımı' için dönüş kararı - Son Dakika
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NASA'da çalışan Türk bilim insanından 'Türkiye'nin uzay atılımı' için dönüş kararı

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkmasının ardından Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ndeki (NASA) görevinden ayrılıp, Türkiye'nin uzay atılımını yaşamak için 21 yıl sonra ülkesine döneceğini açıkladı. Türkiye'nin uzay alanında yaptığı çalışmalar ve ilk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkması, yurt dışındaki Türk bilim insanlarının yüzünü yeniden ülkeye çevirmesine neden oldu. ABD'de 10 yıldır NASA'da astrofizik ve derin uzay alanında çalışmalar yapan Umut Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'ye dönüp uzay alanındaki çalışmalarına ülkesinde devam edeceğini duyurdu.

23.01.2024 - 13:18,
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İLK Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya çıkmasının ardından Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ndeki (NASA) görevinden ayrılıp, Türkiye'nin uzay atılımını yaşamak için 21 yıl sonra ülkesine döneceğini açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yıldız'ın geri dönüş kararını açıkladığı videoyu, 'Hoş geldiniz' diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'nin uzay alanında yaptığı çalışmalar ve ilk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkması, yurt dışındaki Türk bilim insanlarının yüzünü yeniden ülkeye çevirmesine neden oldu. ABD'de 10 yıldır NASA'da astrofizik ve derin uzay alanında çalışmalar yapan Umut Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'ye dönüp uzay alanındaki çalışmalarına ülkesinde devam edeceğini duyurdu. Yıldız'ın geri dönüş kararını duyurduğu videoyu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da 'Hoş geldiniz' notuyla kendi hesabından paylaştı. Yıldız, videoda, "Bir gün NASA'dan ayrılma tweeti atacağımı düşünmezdim, işte o gün bugünmüş. Kendimi neredeyse doğma büyüme uzay sevdalısı bir insan olarak görürüm ve aklım fikrim hep bir karış uzayda olmuştur. Yıllarca uzay için bir şeyler yapmaya çalıştım, birçok projede yer aldım. Bunun da son 10 yılı NASA/JPL'de (Jet Tahrik Laboratuvarı) hem astrofizikçi hem derin uzay iletişimi alanlarında geçti. Bana çok katkıları olan müthiş insanlarla tanıştım, kendimi ve çevremi geliştirme fırsatı buldum. Artık bu deneyimlerimi Türkiye'de değerlendirmek ve Türkiye'nin uzay atılımını hep beraberce yaşamak için NASA'dan ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

'DAHA DA FAZLASINI YAPMAK İSTİYORUM'

Son 21 yıldır ABD'de yaşamasına rağmen aslında ülkesinden hiç ayrılmadığını belirten Yıldız, "Ülkemde uzay bilincini daha da artırmak için ya sürekli git-gel yaparak veya online yüzlerce e-konferanslar vererek yüzbinlerce öğrenciyle bire bir yazışma konuşma fırsatı buldum. Küçük de olsa katkım olan binlerce öğrenci, motive olup bilimsel veya teknik alanlara yöneldiler. Daha da fazlasını yapmak istiyorum. Ülkemde uzay ve bilim konularında yapacak çok fazla iş var. Hep beraberce yapmak ümidiyle, yepyeni başlangıçlara" dedi.Türkiye'ye 21 yıl sonra dönme kararını değerlendiren Yıldız, "Birkaç ay önce NASA'da 10 yıl çalıştığım için aldığım sertifikayı paylaşmıştım (her 5 yılda bir sertifika ve pin verirler). Bazı insanlar onu görerek, sanki 10 yıllık transfer süresinin sonuna gelmiş futbolcu muamelesi yapmışlar bana. Hayır, ben süresiz kadrodaydım. Hiçbir problemim yoktu, gayet iyi maaşım vardı, fazlasıyla rahattım. Problemimin olmaması problem olmaya başladı, rahat battı, ne yapayım? Türkiye'de de yapacak çok iş var, bir tarafından tutmak istedim" ifadelerini kullandı.

SU VE OKSİJEN MOLEKÜLLERİNİN KEŞFİNİ YAPAN TAKIMDA YER ALDI

Umut Yıldız, 1980 yılında İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan beri bilime meraklı olan Yıldız'ın bu alandaki merakı, ilerleyen yaşlarda da artarak devam etti. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde tamamlayan Yıldız, ardından Hollanda Groningen Üniversitesi'nde yüksek lisansını ve Leiden Üniversitesi Gözlemevi'nde de Molekül Astrofiziği alanında doktorasını tamamladı. Herschel Uzay Teleskobu'nu kullanarak yıldız oluşum bölgelerinde su ve oksijen moleküllerinin keşfini yapan takımda da yer alan Yıldız'ın çalışma konuları arasında derin uzay iletişimi, yıldız oluşumu ve büyük veri analizi ile bilgi madenciliği geliyor. Yıldız'ın uzay alanından yayımlanmış birçok makalesi de bulunuyor. (DHA)

NASA\'da çalışan Türk bilim insanından \'Türkiye\'nin uzay atılımı\' için dönüş kararı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: NASA'da çalışan Türk bilim insanından 'Türkiye'nin uzay atılımı' için dönüş kararı - Son Dakika
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