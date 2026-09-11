National Arab Orchestra, 26 Eylül'de Ankara'da ilk kez sahne alacak - Son Dakika
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National Arab Orchestra, 26 Eylül'de Ankara'da ilk kez sahne alacak

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali, National Arab Orchestra'yı ilk kez Türkiye'de ağırlayacak. Nai Barghouti eşliğinde sahne alacak topluluk, 26 Eylül'de Ankara'da, 27-28 Eylül'de İstanbul AKM'de konser verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Doğu ve Batı müziğini harmanlayan National Arab Orchestra'yı ilk kez Türkiye'de ağırlayacak.

Dijital platformlarda 225 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan topluluk, uluslararası ödüllü Filistinli vokalist Nai Barghouti eşliğinde Ankara ve İstanbul'da sahne alacak.

Orkestra şefi ve multi-enstrümantalist Michael Ibrahim tarafından 2009'da küçük bir oda müziği grubu olarak kurulan topluluk, bugün farklı kültürlerden sanatçıları buluşturan dev bir senfoni orkestrası olarak yoluna devam ediyor. Doğu'nun köklü müzik mirasını Batı'nın çok sesli orkestra disipliniyle harmanlayan ekip, dinleyicilere sınırları aşan zengin bir müzik köprüsü kuruyor.

Gecenin solisti Nai Barghouti ise geleneksel Tarab üslubunu caz teknikleriyle buluşturduğu özgün vokal performansıyla klasik Doğu melodilerine çağdaş bir yorum katacak.

Turne, 26 Eylül'de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda başlayacak. Ardından İstanbul'a geçecek orkestra, 27-28 Eylül'de 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Konserlerin biletleri Biletinial, AKM'nin internet sitesi ve AKM gişelerinden temin edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel National Arab Orchestra, 26 Eylül'de Ankara'da ilk kez sahne alacak - Son Dakika

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