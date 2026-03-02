NATO Genel Sekreteri Rutte: Avrupa, İran operasyonunda Trump'a tam destek veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO Genel Sekreteri Rutte: Avrupa, İran operasyonunda Trump'a tam destek veriyor

Haberin Videosunu İzleyin
NATO Genel Sekreteri Rutte: Avrupa, İran operasyonunda Trump\'a tam destek veriyor
02.03.2026 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
NATO Genel Sekreteri Rutte: Avrupa, İran operasyonunda Trump\'a tam destek veriyor
Haber Videosu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Avrupa'nın tam destek verdiğini açıkladı. Rutte, İran'ın nükleer kapasitesi ve balistik füzeleri konusunda NATO ve Avrupa ülkelerinin ortak tavır aldığını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran'ın nükleer ve balistik füze yeteneklerini etkisiz hale getirme iddiasıyla ABD ve İsrail'in bu ülkeye saldırılarına Avrupa'nın "gerekli tüm desteği sağladığını" bildirdi.

"TRUMP'IN İRAN ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUM"

Rutte, Amerikan Fox News kanalına açıklama yaparak, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarıyla ilgili NATO ve Avrupa ülkelerinin tutumu hakkında bilgi verdi.

İran'a yönelik saldırılarda NATO ve Avrupalı devletlerin tutumu sorulan Rutte, öncelikle ABD'nin askeri kayıpları için başsağlığı dileklerini ileterek Başkan Donald Trump'ın İran'ın nükleer kapasitesi ve balistik füze programının ortadan kaldırılması ile ülkenin dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesine yönelik çabalarını takdir ettiğini belirtti.

"AVRUPA, İRAN OPERASYONUNA GEREKLİ TÜM DESTEĞİ SAĞLIYOR"

Rutte, hafta sonu Avrupa'daki tüm liderlerle görüştüğünü ve ABD'nin bölgedeki kilit çıkarlarını savunmak için bu liderlerin harekete geçtiğini söyledi. NATO Genel Sekreteri, "Dün, NATO'nun üst düzey komutanlarıyla görüştüm. Avrupa, bu operasyonun devam edebilmesi için gereken her şeyi yapıyor ve gerekli tüm desteği sağlıyor." diye ekledi.

Fransa ve Almanya'nın ABD'ye destek konusundaki öncü pozisyonuna atıfta bulunan Rutte, İngiltere'nin bölgedeki üslerinin kullanım hakkıyla ilgili çekimser tutumunu kabul ettiğini kaydetti. Rutte, Londra hükümetinin ilk etapta konunun hukuki altyapısıyla ilgili endişelerini gidermek istediğini ve dün gece itibarıyla bu konuda "ikna olduğunu" değerlendirdi.

"İRAN'DA DOĞASI GEREĞİ TERÖRİST OLAN BİR REJİMLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Günün sonunda tüm Avrupa ülkelerinin ABD'yi destekleme konusunda hemfikir olduğunu dile getiren Rutte, şöyle devam etti: "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Yani İran'da doğası gereği terörist olan, bölgeye kaos ihraç eden bir rejimle karşı karşıyayız ve bu yüzden herkes Başkan Trump'ın liderliğinde burada yapılanları destekliyor. Tahran'daki bu rejimin bölgede kaos yaratma ve Avrupa için tehdit oluşturma yeteneğini ortadan kaldırmak çok önemli."

ABD İLE İSRAL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Rutte: Avrupa, İran operasyonunda Trump'a tam destek veriyor - Son Dakika

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları İstanbul’da protesto edildi ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Şampiyonluk yarışı alev alev Arsenal-Chelsea maçında 3 gol Şampiyonluk yarışı alev alev! Arsenal-Chelsea maçında 3 gol
İran’ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
İran’ın saldırılarında Kudüs’te hasar büyük İran'ın saldırılarında Kudüs'te hasar büyük
Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Trum’tan İran’a çağrı ya silah bırakın ya ölün Trum'tan İran'a çağrı; ya silah bırakın ya ölün
Fransa, İngiltere ve Almanya’dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine hazırız Fransa, İngiltere ve Almanya'dan İran açıklaması: Savunma eylemlerine hazırız
İran, Limasol’daki İngiliz Hava Üssü’nü vurdu İran, Limasol'daki İngiliz Hava Üssü'nü vurdu
Savaşta bir ilk Lübnan İsrail’i vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
ABD’de ölü asker gerilimi Trump, Savunma Bakanı’nı fena azarladı ABD'de ölü asker gerilimi! Trump, Savunma Bakanı'nı fena azarladı

21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
20:41
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş Arakçi’den savaş başlatan tepki
ABD ile İran arasındaki son görüşmede ipler kopmuş! Arakçi'den savaş başlatan tepki
19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa ciddi neticeleri olacaktır, yangın büyümeden söndürülmelidir.
19:42
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi
19:42
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
18:53
Katar: İran’dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük
18:47
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık
Netanyahu İran saldırısında 9 kişinin öldüğü bölgeden konuştu: Trump ile dünyayı kurtardık
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
17:16
İspanya, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor
17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:34
İran, Bahreyn’de bir gökdeleni vurdu ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
İran, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu! ABD iddiası çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 21:25:11. #7.11#
SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Rutte: Avrupa, İran operasyonunda Trump'a tam destek veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.