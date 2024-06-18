NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi halefi olarak görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi halefi olarak görüyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin NATO'nun başına geçecek 'çok güçlü' bir aday olduğunu belirtti. Stoltenberg, Rutte'nin başbakan olarak deneyimli olduğunu vurguladı.

18.06.2024 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, halefi olarak Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin "çok güçlü" bir aday olduğunu söyledi.

Stoltenberg, ABD'nin başkenti Washington'da, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Genel Sekreter Stoltenberg, görev süresi sonrası yerine geçecek isimle ilgili soru üzerine, Rutte'yi NATO'nun başına geçecek "çok güçlü" bir aday olarak gördüğünü ifade etti.

"Bu nedenle ittifakın (NATO'nun) çok yakında halefimi belirleyeceğine güçlü bir şekilde inanıyorum." diyen Stoltenberg, Rutte'nin başbakan olarak çok fazla deneyime sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Stoltenberg'in görev süresinin 10 yılın ardından 1 Ekim'de sona ermesi planlanıyor.

ABD'nin İsrail'e bomba sevkiyatı, endişeler nedeniyle inceleniyor

Blinken da ABD Başkanı Joe Biden'ın mayıs başında, Gazze'nin Refah bölgesini işgale hazırlanan İsrail'e gönderilmesi planlanan bombaların sevkiyatını durdurmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Blinken, ABD'nin, İsrail'e gönderilecek bombaların yoğun nüfuslu bir bölgede kullanılması olasılığına ilişkin endişeleri nedeniyle sevkiyatla ilgili incelemelerin devam ettiğini söyledi.

Bakan Blinken, "Bildiğiniz gibi, Başkan Biden'ın bahsettiği 2 bin pound (907 kilogram) ağırlığındaki bombaların sevkiyatını, Refah gibi yoğun nüfuslu bir bölgede kullanılmasına ilişkin endişelerimiz nedeniyle incelemeye devam ediyoruz." dedi.

"Diğer her şey normalde olduğu gibi ilerliyor." ifadesini kullanan Blinken,"Bir kez daha İsrail'in kendisini çeşitli tehditlere karşı savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olmasını sağlama taahhüdümüz olduğunu söyleyebilirim, Gazze de bunun bir parçası." diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, mayıs başında, Gazze'nin Refah bölgesini işgale hazırlanan İsrail'e söz konusu bombaların sevkiyatını durdurmuştu.

Biden, İsrail'in, Refah'ı işgal etmesi durumunda "kırmızı çizgiyi" aşacağını söylemiş, ancak üst düzey ABD'li yetkililer daha sonra ABD Başkanı'nın İsrail'e herhangi bir "kırmızı çizgi" koymadığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Joe Biden, yaklaşık 4 ay sonra başkanlık seçimlerinin yapılacağı ABD'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını ele alış biçimi nedeniyle, geleneksel destekçilerinin de dahil olduğu pek çok grup tarafından proteto ediliyor.

Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Mark Rutte, Hollanda, Nato, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi halefi olarak görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:26 Arda Güler’den galibiyet sonrası ilk sözler: Bu golün hayalini kuruyordum Arda Güler'den galibiyet sonrası ilk sözler: Bu golün hayalini kuruyordum
21:08 ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi
20:47 A Milli Takımımız, EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yendi A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi
18:53 AK Parti Aydınlar Belde Belediye Başkanı Karamercan trafik kazasında yaşamını yitirdi AK Parti Aydınlar Belde Belediye Başkanı Karamercan trafik kazasında yaşamını yitirdi
11:04 Eşini eski eşiyle kıyaslayan adamı Yargıtay tam kusurlu buldu Eşini eski eşiyle kıyaslayan adamı Yargıtay tam kusurlu buldu
21:51 Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar Kerem Aktürkoğlu Arda’nın golünü öve öve bitiremedi Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar! Kerem Aktürkoğlu Arda'nın golünü öve öve bitiremedi
21:42 İran depremle sarsıldı Ölü ve yaralılar var İran depremle sarsıldı! Ölü ve yaralılar var
20:32 Bu çocuk olağanüstü Arda Güler’den tarihe geçen gol Bu çocuk olağanüstü! Arda Güler'den tarihe geçen gol!
19:45 Eylem Tok’a duruşma sırasında soruldu: Katil annesi olmak nasıl bir duygu Eylem Tok'a duruşma sırasında soruldu: Katil annesi olmak nasıl bir duygu?
19:38 Gözlerimizin pası silindi Mert Müldür’den Puskas’a aday gol Gözlerimizin pası silindi! Mert Müldür'den Puskas'a aday gol
18:32 Tatilciler Ölüdeniz’e ulaşmak için kilometrelerce yürüdü Tatilciler Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdü
17:22 Eve balkondan girip cinsel saldırıda bulundu Cezası 1 yıl 3 ay oldu Eve balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! Cezası 1 yıl 3 ay oldu
16:40 Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024’e götürüldü Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024'e götürüldü
16:11 Şanlıurfa’da termometreler 48 dereceyi gösterdi, vatandaşlar yine de geleneği bozmadı Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi, vatandaşlar yine de geleneği bozmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 22:22:53. #1.12#
SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi halefi olarak görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement