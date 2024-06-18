NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Biden, NATO'nun beraberlik ve saldırılara karşı koymanın önemini vurgularken, Stoltenberg savunma harcamalarının yüzde 18 arttığını açıkladı. Avrupalı müttefiklerin Ukrayna'ya desteği artıracağını belirten Stoltenberg, bu desteğin Rusya'ya mesaj olduğunu söyledi.

18.06.2024 03:40
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- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü

WASHINGTON - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Biden ve Stoltenberg, Oval Ofis'te gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın II. Dünya Savaşı'ndan bu yana gelecek açısından en belirleyici anlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden ABD Başkanı Biden, "NATO, 75 sene önce kuruldu ve burada öğrendiğimiz şey, beraberliğin ve saldırılara karşı koymanın belirleyici olduğudur" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in liderliğinde NATO'nun daha geniş ve daha güçlü bir ittifak haline geldiğini vurgulayan Biden, Rusya'nın saldırılarına birlikte karşı konulduğunu, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka kabul edildiğini ve NATO'nun doğu kanadının güçlendirildiğini ifade etti. Biden, "Bugün çok önemli bir duyuru yapmak istiyorum. NATO taahhüdünü yerine getiren rekor sayıda müttefik, gayrisafi yurtiçi hasılanın en az yüzde 2'lik kısmını savunmaya ayırma oranını karşılıyor. Aslına bakılırsa, bu rakamlar ben göreve geldiğimden bu yana iki kattan fazla arttı" dedi.

Savunma harcamaları yüzde 18 arttı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Oval Ofis'teki açıklamasında NATO müttefiklerinin savunma harcamalarına ilişkin yeni verileri paylaştı. Stoltenberg, "Veriler savunma harcamalarının bu yıl yüzde 18 arttığını gösteriyor. Bu, on yıllardır gözlenen en büyük artış" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Bugün savunma harcamalarına ilişkin yeni rakamları yayınlıyoruz. Bu rakamlar, Avrupa'dan Kanada'ya NATO müttefiklerinin bu yıl savunma harcamalarını yüzde 18 artırdığını gösteriyor. Bu, on yıllardır gözlenen en büyük artış. 23 müttefik bu yıl gayrisafi yurtiçi hasılasının %2'sini veya daha fazlasını savunmaya harcamış olacak. Bu, dört yıl öncesine göre iki kat daha fazla. Veriler, Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın NATO İttifakı dahilinde hepimizi korumaya yönelik ortak sorumluluğunu gerçekten üstlendiğini gösteriyor" dedi.

Bu paranın büyük bir kısmının ABD'de harcandığını ve müttefiklerin en fazla askeri ekipman aldığı ülkenin ABD olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Dolayısıyla NATO, ABD'nin güvenliği için iyi olduğu kadar, aynı zamanda ABD ekonomisi için de iyi" dedi.

Avrupa, ABD'nin yükünü azaltacak

Avrupalı müttefiklerin Ukrayna'ya desteği artıracağına dikkat çeken Stoltenberg, "Sayın Başkan, Ukrayna konusunda gösterdiğiniz güçlü liderlik için ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile imzaladığınız ikili güvenlik anlaşması için sizi tebrik ederim. Avrupalı müttefikler de ABD'nin sağladığı desteği tamamlayarak Ukrayna'ya verdikleri desteği artırıyor. Gelecek ay Washington Zirvesi'nde buluştuğumuzda NATO'nun güvenlik sistemleri sağlama ve eğitimde öncülük rolü üstleneceği konusunda anlaşacağımızı umuyorum. Ayrıca, müttefiklerin Ukrayna'ya mali ve askeri desteği artırma konusunda anlaşacaklarını umuyorum. Bu, ABD'nin yükünü azaltacak ve Ukrayna'ya olan askeri desteğimizi güçlendirecektir" dedi.

Ukrayna'ya verilen güçlü desteğin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e zamana oynayarak kazanamayacağı mesajı vereceğini ifade eden Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin sadaka değil, güvenlik yatırımı olduğunu söyledi. Stoltenberg, "Bu nedenle NATO müttefiklerinin Ukrayna'yı destekleme konusundaki güçlü özverisini memnuniyetle karşılıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü - Son Dakika

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