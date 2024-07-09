NATO Genel Sekreteri ve ABD Savunma Bakanı, Liderler Zirvesi Öncesi Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

NATO Genel Sekreteri ve ABD Savunma Bakanı, Liderler Zirvesi Öncesi Görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin başkent Washington'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde görüştü.

09.07.2024 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin başkent Washington'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde görüştü.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Stoltenberg Austin'e Ukrayna konusundaki güçlü liderliği için teşekkür ederek, "Bu gerçekten bir fark yarattı ve hepimizin Ukrayna'ya eşi benzeri görülmemiş destek vermemizi sağladı." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir çocuk hastanesi dahil farklı noktalarını hedef alan saldırılarını kınadığını aktaran Stoltenberg, Zirve'de müttefiklerin NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteği daha da güçlendirecek kararlar alacaklarını belirtti.

Stoltenberg Zirve'de caydırıcılık ve savunma başlıklarının da ele alınacağını kaydederek, "Müttefikler, herhangi bir saldırganı caydırmaya devam etmek için ihtiyaç duyduğumuz kuvvetlere, hazırlığa ve yeteneklere sahip olduğunu gösterecek. Müttefikler kendi paylarına düşen yükü taşımaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Austin, Stoltenberg'e, ABD Savunma Bakanlığının yabancı ülke vatandaşına verebileceği en yüksek ödül olan Üstün Kamu Hizmeti Madalyası'nı takdim etti.

NATO'nun 75. yılını kutlayacağı Zirve, ABD'nin başkenti Washington'da 9-11 Temmuz'da düzenlenecek. Devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Lloyd Austin, Washington, Nato, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Genel Sekreteri ve ABD Savunma Bakanı, Liderler Zirvesi Öncesi Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten 10 maddelik manifesto: Ülkemizde yüzde 20’lik kesim refah içinde yaşıyor, bedelini yüzde 80 ödüyor. Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten 10 maddelik manifesto: Ülkemizde yüzde 20'lik kesim refah içinde yaşıyor, bedelini yüzde 80 ödüyor.
10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
10:51 Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor Datça’daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi
09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
08:19 Elazığ’da akılalmaz olay Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ’’En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler’i nereye konumlandırırsınız’’ sorusuna bomba yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt
10:40 Kanadalı şarkıcı Shania Twain, Londra konserinde şarkısını yarıda kesip burnunu sildi Kanadalı şarkıcı Shania Twain, Londra konserinde şarkısını yarıda kesip burnunu sildi
10:34 Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum
10:20 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana’yı karıştırdı 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana'yı karıştırdı
10:14 EURO 2024’e damga vuran Merih Demiral Süper Lig’e geliyor EURO 2024'e damga vuran Merih Demiral Süper Lig'e geliyor
10:01 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte Bakan Şimşek’in önüne konulan 3 rakam En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam
09:52 Erdoğan’dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze’deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız Erdoğan'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze'deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız
09:31 Fransa mı İspanya mı EURO 2024’te ilk finalist belli oluyor Fransa mı İspanya mı? EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 11:53:54. #1.12#
SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri ve ABD Savunma Bakanı, Liderler Zirvesi Öncesi Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement