NATO Müttefikleri Ukrayna'ya 1 Milyon İHA Göndermeyi Kabul Etti - Son Dakika
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NATO Müttefikleri Ukrayna'ya 1 Milyon İHA Göndermeyi Kabul Etti

NATO Müttefikleri Ukrayna\'ya 1 Milyon İHA Göndermeyi Kabul Etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya 1 milyon insansız hava aracı (İHA) göndermek için anlaştığını duyurdu. Ayrıca, 20 NATO müttefiki mayın temizleme koalisyonu kurma kararı aldı. Stoltenberg, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın Karadeniz'de yürütecekleri mayın temizleme faaliyetlerinin Ukrayna'nın denizde başarı elde etmesine ve tahıl ihracatına olanak sağlayacağını belirtti. Polonya'da ise yeni bir NATO-Ukrayna ortak analiz ve eğitim merkezi kurulacak.

15.02.2024 18:55  Güncelleme: 18:59
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya 1 milyon insansız hava aracı (İHA) göndermek için anlaştığını duyurdu.

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen Savunma Bakanları ve NATO-Ukrayna Konseyi Toplantılarının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Genel Sekreter, "Bir grup müttefik, Ukrayna'ya 1 milyon İHA teslim etme hedefiyle bir araya geliyor. 20 NATO müttefiki de mayın temizleme koalisyonu kurmaya karar verdi." dedi.

Bir soru üzerine, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'nın Karadeniz'de mayın temizleme faaliyetlerini birlikte yürütmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Stoltenberg, bu çalışmaların Ukrayna'nın kara sularını kullanabilmesine, Rusya'ya karşı denizde başarı elde etmesine ve tahılını ihraç edebilmesine olanak sağladığını ifade etti.

Stoltenberg ayrıca, Polonya'da yeni bir NATO-Ukrayna ortak analiz ve eğitim merkezi kurma kararı alındığını duyurarak, bu yapının amacının savaştan alınan derslerin yanı sıra müttefiklerin tecrübe paylaşımı sayesinde Ukrayna ordusuna deneyim kazandırmak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: NATO Müttefikleri Ukrayna'ya 1 Milyon İHA Göndermeyi Kabul Etti - Son Dakika
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