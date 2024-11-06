NATO ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Ortak Yanıt Planı - Son Dakika
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NATO ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Ortak Yanıt Planı

Rutte ve Yoon, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi konusunda ortak stratejileri görüştu.

06.11.2024 21:46
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesine karşı verilecek ortak yanıt hakkında telefon görüşmesi yaptı.

Rutte, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yoon ile Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi konusunu bir kez daha ele aldıklarını belirterek, bu eylemi "küresel güvenlik için bir dönüm noktası" olarak niteledi.

Genel Sekreter, "Bu tehditlere birlikte karşı koymak için Hint-Pasifik ortaklarımızla bağlarımızı güçlendiriyoruz." mesajını paylaştı.

Öte yandan Yonhap'ın haberine göre, Yoon Ukraynalı bir özel temsilcinin Güney Kore'ye ziyaretinin ayarlandığını aktardı ve NATO ile yakın iletişimi sürdürme sözü verdi.

Rutte ise Kuzey Kore birliklerinin birkaç gün içinde Ukrayna'ya karşı savaşa girmesinin beklendiğini ifade ederek, "Bu gelişmenin neden olacağı eşi benzeri görülmemiş güvenlik krizine karşı aynı düşüncedeki ülkeler arasında dayanışmayı güçlendirmenin önemine" değindi.

Rutte ayrıca, NATO'nun artan güvenlik tehditleriyle başa çıkmak amacıyla AB ile işbirliğini geliştirmek için "özel bir görev gücü" kurmayı planladığı bilgisini paylaştı.

Kuzey Kore'nin dahli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın, Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

ABD, Rusya'da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Ortak Yanıt Planı - Son Dakika

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