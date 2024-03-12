NATO\'ya Katılan Ülkelerin Yıl Dönümü Ankara\'da Kutlandı

Çekya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya, Romanya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın NATO'ya katılımlarının yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi.
Çekya'nın Ankara Büyükelçiliği konutunda düzenlenen resepsiyona, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Jan Psenica, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Basat Öztürk ve askeri erkan katıldı.
Büyükelçi Vacek, burada yaptığı konuşmada, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya, Romanya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın NATO'ya katılımının yıl dönümünü Türkiye'de kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye'nin, Çekya'nın eski dostu, sağlam ortak ve güvenilir müttefik olmasının yanı sıra Avrupa-Atlantik işbirliğinin güçlü bir dayanağı olduğunu vurgulayan Vacek, Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadının temel taşı olduğunu kaydetti.
Vacek, "Avrupa'da halkımız bağımsızlığın ve özgürlüğün bedelinin ne olduğunu çok iyi öğrendiler. (Eski) Sovyetler Birliği'nin onlarca yıldır süren acımasız siyasi baskısından ve acımasız ekonomik sömürüsünden sonra sonunda özgür dünyaya geri döndük." ifadelerini kullandı.
Yakın zamanda Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım sağladığını hatırlatan Vacek, "Ülkelerimize 20-25 yıl önce NATO'nun kapısını açan ve kabul eden müttefiklerimize de teşekkür ediyoruz." dedi.
Vacek, yıl dönümünün Ukrayna- Rusya savaşına tanıklık ettiğine işaret ederek Rusya'nın bir an önce askeri güçlerini Ukrayna'dan geri çekmesi gerektiğini söyledi.
Büyükelçi Öztürk de söz konusu ülkelerin NATO'ya katılım dönemlerine ilişkin bilgiler paylaştı.
Öztürk, 1999'da Macaristan, Polonya ve Çekya'nın, 2004'te Estonya, Litvanya, Letonya, Romanya, Bulgaristan, Slovakya ve Slovenya'nın NATO'ya katıldığını hatırlattı.
Söz konusu ülkenin NATO'ya katılımının yıl dönümünü kutlayan Öztürk, bu ittifaka son zamanlarda İsveç ve Finlandiya'nın da katıldığını söyledi.
Öztürk, müttefik ülkelerin hepsinin NATO'da uyumlu ve üretken ilişkilerinden, kapsayıcı ve verimli işbirliğinden umutlu olduğunu kaydetti.
NATO ittifakının en önemli özelliğinin "ağırlık merkezi" olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Bu, müttefikler arasındaki birliktir ve bu ancak gerçek bir dayanışmayla kanıtlanabilir." dedi.
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