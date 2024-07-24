Nazilli\'de Borç Ödemeye Giderken Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, hafif ticari aracıyla esnafa borucu ödemeye giderken seyir halinde direksiyon başında kalp krizi geçiren Resul Abdülhalim (66), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni Sanayi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Sümerbank'tan emekli olduğu öğrenilen Resul Abdülhalim, sanayi esnafına borcunu ödemek için 16 GA 433 plakalı hafif ticari araçla yola çıktı. İddiaya göre Abdülhalim, yolda seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Bu sırada Abdülhalim yönetimindeki araç, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyere çarparak durdu. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdülhalim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Abdülhalim'in cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.