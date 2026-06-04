Nazım Sevdalıları, İzmir Kültürpark'ta Buluştu

(İZMİR) - Türk edebiyatının usta kalemi Nazım Hikmet, 63'üncü ölüm yılında Konak Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir 68'liler Platformu paydaşlığında Kültürpark'taki heykeli önünde düzenlenen törenle anıldı.

Konak Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir 68'liler Platformu'yla birlikte düzenlediği Nazım Hikmet anması, usta şairin sevenlerini Kültürpark'ta bir araya getirdi.

Şairin hayata veda edişinin 63'üncü yıl dönümünde heykeli önünde gerçekleştirilen törene Başkan Çınarlı Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Yener Ceylan, İzmir 68'liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu ve Yürütme Kurulu Üyesi Nail Dağdelen, Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) İzmir Temsilcisi Salim Çetin, PEN, BESAM ve İzmir Aydın ve Sanatçılar Platformu Temsilcisi Namık Kuyumcu, yazın dünyasından Haluk Işık, Özgür Zeybek, Ayşen Deniz Onaran, Neslihan Perşembe Kulakoğlu ve Hasan Kulakoğlu, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan ve il yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda Nazım sevdalısı katıldı.

Nazım şiirleriyle taçlanan anma programında pantomim sanatçısı İlker Kılıçer, hem performansı hem de cümbüş eşliğinde seslendirdiği ve sözleri şaire ait "Karlı Kayın Ormanı" ile büyük beğeni topladı. Özgür Zeybek, Ayşen Deniz Onaran, Neslihan Perşembe Kulakoğlu ve Hasan Kulakoğlu ise Nazım'ın dizelerini şair diliyle bir kez daha yorumlayarak yüreklere dokundu.

Nazım Hikmet heykeline kırmızı karanfillerin bırakıldığı etkinlikte konuşan Mutlu, Nazım şiirleriyle büyüdüğünü, törenin önünde gerçekleştirildiği heykelin öyküsünü birebir izleme şansı bulduğunu belirtti. Mutlu, demokrasi ve adalet vurgusu yaptığı konuşmada, şu sözlere yer verdi:

"GÜN, DEMOKRASİYE VE ADALETE SAHİP ÇIKMANIN GÜNÜ"

"Türkçe'nin en güzel şairlerinden biriyle aynı memlekette doğmuş olmak, onun soluduğu havanın bir parçası olmak bizim için çok onur verici. Sevgili Nazım dostları, zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde herhalde her şeyden çok Nazım Hikmet'in vatan sevgisine, direncine, güzel günler görmeye olan inancına sarılmamız gerekiyor. Gün direnme günü… Gün demokrasiye, adalete sahip çıkmanın günü. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz."

İzmir 68'liler Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Nail Dağdelen'in, Nazım'ın hayatından kesitler aktardığı sunumuyla zenginleşen etkinlikte, Platform Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu, şunları söyledi:

"KİTLESEL OLARAK ANILAN BİR ŞAİR"

"Antiemperyalist bir şair olarak ülkesinin tam bağımsızlığını, halkını karşılıksız sevmesi, hakça paylaşım istemesi, haksızlıklara karşı dik durması, ilkelerine sonuna kadar bağlı kalması, o yıllarda 'Sevdalınız komünisttir' diyecek cesur yürekli olması, gittiği her yerde göğsünü gere gere 'Ben Türk Şairi Nazım Hikmet' demesi, Türki Cumhuriyetlerde Türkçe'yi yaşatması, hayvan ve doğa sevgisi, kavga ve mücadele adamı olarak hayattan hiç kopmaması, büyük bir sevda adamı olması, kitlesel olarak anılmasının en önemli hasletleridir."

"NAZIM HİKMET'İ YAŞAMIMIZDAN ÇIKARAMAZSINIZ"

Dramaturg Haluk Işık, Nazım sevgisinin gençlerde ve gelecek kuşaklarda yaşamasının önemine değinerek, "Biz çok şanslıyız, dünyanın en mükemmel, en usta şairlerinden birini, kendi diliyle okuyoruz, anlıyoruz ve yaşamımıza uygulamaya çalışıyoruz. Her yıl bunu, dünyanın en güzel Nazım Hikmet heykellerinin birinin önünde yapıyoruz. Nazım Hikmet'i yaşamımızdan, gerçeğimizden çıkaramazsınız" diye konuştu.

PEN, BESAM ve İzmir Aydın ve Sanatçılar Platformu Temsilcisi Namık Kuyumcu da şairin özgürlük, demokrasi özlemi ve mücadelesinin bugün özellikle ihtiyaç duyulan, herkesin sarılması gereken bir değer olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"YAŞADIKLARIYLA VE YAZDIKLARIYLA BİZE MÜCADELE BAYRAĞI BIRAKTI"

"Nazım Hikmet yaşadıklarıyla ve yazdıklarıyla bize mücadele bayrağı bırakmıştır. Bir insanın ölümünün ardından yazıklanmalar, ah vah etmeler, ağlayışlar, metinler ve sözler bir tarafa dursun. O büyük insanın yaktığı mücadele ateşi, o büyük şairin yaktığı toplumsal adalet, özgürlük, kardeşlik ve demokrasi ateşi bizi bugünden alıp hiç de beklemeden hayatın içindeki mücadele alanlarına taşımalı, bize dayatılan faşizme karşı Nazım'ın bize yüklediği imgeyle sonuna dek karşı koymalıyız. Onun değerli varlığı önünde saygıyla eğiliyorum, hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."

"ONUN ŞİİRLERİ BİZE HEP GÜÇ VERDİ"

TYS İzmir Temsilcisi Salim Çetin ise "Bizim kuşaktan olanlar bilir, biz adeta Nazım'la büyüdük. Mücadelemizi, haksızlığa karşı direncimizi, özgürlük isteğimizi hep Nazım'ın dizelerinden aldığımız güçle haykırdık. Alanlarda, onun şiirleri bize hep güç verdi. Nazım gibi büyük değerleri unutmuyoruz. Ondan alacağımız güçle, ondan alacağımız devrimci güçle hep ileriye gideceğiz" dedi.